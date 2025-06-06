Малыши перешли к потреблению

Натуральные продажи детского питания в России выросли за год на 15%, несмотря на сокращение рождаемости. Это объясняется активным образом жизни молодых родителей, стремящихся проводить меньше времени в отпусках по уходу за детьми. Другой фактор — готовность потребителей больше тратить на детское меню. Рост производства продукции внутри страны при этом может сдерживать конкуренция с импортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Розничные продажи детского питания с апреля 2024 по март 2025 года выросли в натуральном выражении на 15% к предшествующим 12 месяцам, в денежном — на 20%, подсчитали в исследовательской компании NTech в рамках рейтинга SKU NTech-500. Это больше, чем общий рост продаж продуктов питания без учета алкоголя: натуральные продажи за 12 месяцев прибавили 5,7%, денежные — 18,1%.

По данным «Нильсен», натуральные продажи детского питания с апреля 2024 по март 2025 года выросли на 10,1%, денежные — на 17,3%. В целом по рынку товаров повседневного спроса рост зафиксирован на уровне 6,3% и 16% соответственно. Аналитики сервиса «Чек индекса» по итогам января—мая отметили рост числа покупок детского питания на 7% год к году. Средний чек при этом увеличился на 12%, до 319 руб.

Рост продаж детского питания прослеживается на фоне постоянного сокращения рождаемости.

По данным Росстата, в прошлом году в России появились на свет 1 млн 222 тыс. человек. Год к году показатель сократился на 3,4%. Тенденция сопровождается снижением интереса к детским товарам. По данным «Чек индекса», в январе—мае количество их покупок сократилось на 4% год к году, средний чек вырос на 10%, до 3,5 тыс. руб.

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов связывает рост спроса на детское питание со снижением популярности грудного вскармливания: на 5% в натуральном выражении и в денежном на 15% за год выросли продажи сухих смесей. Родители отдают им предпочтение, стараясь быстрее выйти из декрета, считает господин Ардалионов. Об этом же говорят в сети магазинов «Детский мир», фиксируя рост популярности смешанного вскармливания. «Молодые родители стали более активны и больше доверяют готовому продукту»,— отмечают в компании.

По данным Росстата, россияне, чей отпуск по уходу за ребенком закончился в прошлом году, проводили в нем в среднем 24,9 месяца. За два года показатель сократился на 12,6%. Значение стало минимальным с 2011 года.

Независимый эксперт рынка детского питания Алексей Лысяков называет рост спроса небольшим, связывая его с появлением в сегменте новых потребителей, готовых больше тратить на детское питание. Но он сомневается в дальнейшем увеличении продаж. В сети «Пятерочка» отмечают, что, например, соки и фруктовое пюре для детей пользуется растущей популярностью в том числе у взрослой аудитории.

Глава Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов считает драйверами роста категории молочного детского питания адаптированные молочные смеси, йогурты, творожки, каши и напитки для детей раннего возраста.

Одновременно становится характерно более длительное присутствие специализированных продуктов в рационе. Сейчас их нередко покупают для детей до пяти-шести лет, говорит господин Белов.

Эксперт считает, что растущий спрос будет способствовать увеличению производства детского питания, обращая внимание на реализацию значительного числа инвестпроектов. «Рынок детского питания довольно сложный, с высоким уровнем регулирования и требованиями к сырьевым компонентам, но он может быть рентабельным»,— считает Артем Белов. Но Алексей Лысяков отмечает, что в сегменте заменителей грудного молока российские производители покрывают только 15% внутреннего рынка, остальные поставки осуществляются в том числе из Швейцарии и Нидерландов.

Господин Лысяков убежден в целесообразности мер стимулирования внутреннего производства: сейчас таможенные ставки для готовых заменителей грудного молока составляют 5%, компонентов для них — 15%. Артем Белов рассчитывает, что сырьевых предприятий для детского питания в России также будет становиться больше.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва