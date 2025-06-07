«Вы за это еще и платите?!»

Каждую первую среду первого месяца лета отмечается Всемирный день бега. В этом году он пришелся на 4 июня. Самой престижной дистанцией у бегунов-любителей считается марафон — 42,2 км. Желающих испытать себя с каждым годом все больше. А само увлечение этим спортом требует все более активного участия науки и техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всемирный день бега в секторе Газа, 2 июня 2019 года

Фото: Mahmoud Ajjour / APA Images / ZUMA Wire / ТАСС Всемирный день бега в секторе Газа, 2 июня 2019 года

Фото: Mahmoud Ajjour / APA Images / ZUMA Wire / ТАСС

Текст: Евгений Хвостик

По легенде, первым марафонцем в истории человечества стал древнегреческий воин Фидиппид, который принес в Афины весть о победе греков над персами в битве при городе Марафон (12 сентября 490 года до н. э.). Преодолев около 40 км по гористой местности, Фидиппид вбежал в Афины, воскликнул: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» — и упал замертво: сказались изнеможение и кровопотеря от полученных в бою ран. Сейчас марафоны бегают сотни тысяч людей по всему миру. Чтобы не повторить печальную судьбу Фидиппида, им приходится тренироваться. Причем подготовка нужна не только для марафона, но и для менее продолжительных дистанций. Главное, как сказал другой древний грек, Гиппократ: «Не навреди» (в данном случае — себе). И получи удовольствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первый марафон в Российской империи состоялся в 1913 году в Киеве Московский международный марафон мира, 18 августа 1983 года Фото: Игорь Уткин / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Первый марафон в Российской империи состоялся в 1913 году в Киеве Московский международный марафон мира, 18 августа 1983 года Фото: Игорь Уткин / ТАСС

Все началось в среду

Первое официальное празднование Всемирного дня бега (Global Running Day) случилось 1 июня 2016 года: в 177 странах мира торжественную пробежку совершили в общей сложности 2,5 млн человек. 1 июня тогда выпало на среду, и с тех пор праздник отмечается в первую среду первого летнего месяца.

История массовых забегов в России началась на излете Российской империи — в августе 1913 года в Киеве состоялся первый марафон. После революции, уже в Советской России, первый марафон прошел в Сергиевом Посаде в сентябре 1922 года. Понятия «профессиональный спортсмен» в стране тогда не существовало, поэтому можно сказать, что это были марафоны для любителей — хотя участники занимались спортом не только в личных целях. (Впоследствии разделение между любителями и профессионалами в СССР стало более выраженным.)

Массовые марафоны в Москве, в которых могли принять участие не только спортсмены, но и обычные люди, начались с 1981 года в рамках Московского международного марафона мира (ММММ). В 2012-м было принято решение о создании нового формата забега под названием Московский марафон (ММ). С тех пор количество участников ММ и других массовых любительских забегов в России постоянно растет (см. диаграмму).

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Все начинается с регистрации (но лучше — с тренировок)

Современные марафоны — это очень сложное мероприятие не только с организационной (разметка, замер и сертификация трассы, ограждение, камеры хранения, раздевалки, перекрытие дорожного движения, обеспечение хронометража, питания и т. д.), но и с технологической точки зрения. Чтобы принять участие даже в небольшом региональном забеге, нужно не только как следует подготовиться, обретя хорошую физическую форму, но и заранее — за несколько месяцев — зарегистрироваться, так как число участников ограничено (от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч). Участие в массовом забеге, как правило, платное — в основном от 500 руб. до 5 тыс руб.— в зависимости от дистанции и места проведения.

И здесь у многих начинающих и тех, кто не участвует в забегах, возникают вопрос: бежать/потеть/пыхтеть и еще деньги за это платить?

Бывают бесплатные забеги, но крупные мероприятия преимущественно платные. Когда речь заходит о престижных забегах, слоты приходится буквально ловить в течение нескольких часов, потому что количество желающих превышает во много раз максимально допустимое число. Так, например, в этом году на Ночной забег 10 км в Москве слоты закончились через три часа после начала регистрации.

Высшая точка бегового айсберга — марафоны-мейджоры — самые престижные и популярные в мире. Всего их семь — Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Берлин, Токио, Сидней. Там количество желающих настолько велико, что среди них проводится лотерея на право купить заветный слот. Так, например, на участие в Лондонском марафоне 2026 года уже подали заявки 1,1 млн человек, тогда как количество слотов составляет около 55 тыс.

У престижных международных марафонов есть еще и квалификационные нормативы. Например, для Бостонского (где слот стоит солидные $250) они весьма жесткие. Для мужчин в возрасте 18–34 лет необходимо подтвердить на дистанции 42,2 км свой результат не ниже 3 часов ровно, для женщин той же возрастной категории — 3 часа 30 минут. Для мужчин 35–39 лет — 3 часа 5 минут, для женщин — 3 часа 35 минут. Самый «простой» норматив в Бостоне установлен для бегунов старше 80 лет — мужчины 4 часа 50 минут, женщины — 5 часов 20 минут (к слову, крайний срок прохождения на большинстве марафонов, в том числе Московском, составляет 6 часов). Это так называемое время отсечения, cut-off time,— при превышении лимита ваш результат не будет учитываться в официальном протоколе. Среднее время прохождения Московского марафона—2024 у мужчин составило 3 часа 57 минут, у женщин — 4 часа 18 минут.

Как правило, забеги имеют круговой маршрут — когда старт и финиш находятся в одной точке. Однако на многих крупных марафонах старт и финиш оборудуют в разных местах. Поэтому участникам приходится рано утром, за несколько часов до начала, отправляться в точку старта, которая часто находится на значительном расстоянии от финиша, в центре города или на каком-то крупном стадионе. В этом случае организаторы запускают для доставки бегунов на старт специальные автобусные маршруты.

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В Москве марафоны и полумарафоны в основном проходят по круговому маршруту. Однако в этом году апрельский полумарафон состоялся по более «продвинутому» сценарию — с разнесенными точками старта и финиша. Начало было на Воробьевых горах, затем трасса шла к центру, а финишировали участники на Большой Спортивной арене в Лужниках.

У меня и справка есть

После регистрации можно начинать готовиться непосредственно к забегу — хотя на самом деле начинать стоит гораздо раньше.

Помимо собственно тренировок в России это подразумевает еще и получение медицинской справки по форме Минздрава 1144н. (На зарубежных забегах, как правило, требуется лишь согласие участника, подтверждающее, что он берет на себя ответственность за все риски, связанные с его здоровьем.)

Без справки участнику забега не дадут номер и стартовый пакет. Выдают ее специализированные спортивные клиники, где цена за бумажку может составлять несколько тысяч рублей. Есть и небольшие частные клиники — там цена вопроса от 1500 руб. В государственных поликлиниках справки о допуске к спортивным состязаниям получить бесплатно по ОМС можно, однако справки формы 1144н по факту могут не везде оказаться в наличии. Степень глубины медицинского осмотра участника зависит от конкретного заведения. Это может быть ЭКГ, а может — просто беседа с врачом: все остается на совести участника и конкретного медцентра. В интернете меж тем полно предложений: справку 1144н сделают и за 500 руб., без осмотра и с доставкой курьером. Организаторы забегов предупреждают об опасности получения фиктивных справок.

Когда заветная справка 1144н с тремя печатями получена, можно дожидаться начала выдачи стартовых пакетов и номеров.

Как правило, это происходит за два-три дня до старта. В пакет обычно входят личный номер участника и подарки от спонсоров мероприятия.

Когда я только начинал участвовать в забегах в конце 1980-х, номера были тканевыми, на завязках. Теперь же номер оснащен чипом для точного хронометража и крепится на одежду при помощи специальных небольших магнитов либо булавок.

Набор из четырех булавок часто тоже входит в стартовый пакет. В беговых пабликах любят шутить о том, как распознать многократного участника забега — у него есть много наборов по четыре булавки.

Как правило, чем дороже слот на забег, тем более щедрый стартовый пакет. Например, на прошлогоднем Московском марафоне в него входил целый набор средств касса премиум для ухода за телом — гель для душа, масло для тела, крем для рук и санитайзер, а также снеки, скидочные купоны и пр. Также в стартовый пакет могут входить протеиновые батончики и углеводные гели.

В беговых чатах участники забегов нередко выкладывают фотографии содержимого пакетов. Много и тех, кто коллекционирует подарки от спонсоров или обменивается ими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медаль финишера — непременный атрибут массовых любительских забегов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Медаль финишера — непременный атрибут массовых любительских забегов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В туалет, на старт, марш

Накануне забега нередко устраивают официальные или неофициальные pasta party — ужин с макаронами, которые являются доступным источником «длинных» углеводов. В день забега участников обычно просят подъехать минимум за час до старта — чтобы успеть переодеться, оставить вещи в специально организованной камере хранения и размяться. Разминка — настоящий ритуал для многих бегунов и полезная вещь, чтобы избежать растяжений и некоторых других беговых травм. Перед забегом разминка часто носит организованный характер, проходит под музыку, с ведущими — все это чем-то напоминает зарядку в пионерском лагере.

На крупных забегах участников часто делят на кластеры по скорости прохождения дистанции — самых стремительных (помимо профессионалов — те бегут в самом начале) пускают в первых кластерах, более медленных — в следующих. Кластеры любителей начинаются с буквы A (самые быстрые) и идут далее по алфавиту. На больших забегах, где количество участников составляет десятки тысяч, число кластеров может доходить до десяти, а бывает даже больше. Кластер определяется автоматически при регистрации на забег — когда участник отвечает на вопрос, с каким временем он обычно преодолевает или планирует преодолеть данную дистанцию. Бывает так, что люди переоценивают свои возможности и встают в более быстрый кластер. Либо, наоборот, скромничают и встают в более медленный. Тогда на старте возникают небольшие пробки из-за медленных бегунов в быстрых кластерах, либо «обгоны шашечкой» быстрыми бегунами в медленных кластерах. Несмотря на постоянные просьбы организаторов трезво оценивать свои возможности, такое бывает довольно часто.

Настоящим ритуалом перед забегом является посещение «синей кабинки». Очереди к ним подчас растягиваются на десятки метров, и те, кто решил облегчиться в последний момент, рискуют опоздать на старт в своем кластере.

Если во время старта прохладно, в воздухе может стоять устойчивый запах специальных разогревающих мазей, а сами участники закутываются кто во что горазд — старую одежду, которую не жалко выбросить — не тащить же на себе на финиш, мусорные пакеты, спасательные одеяла и даже защитную спецодежду для маляров или врачей. В любом случае в момент старта все это сбрасывается в мусорные баки, а участники довольно скоро согреваются благодаря движению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стартовый пакет с номером. Полумарафон в Переславле-Залесском, 1 июня 2025 года

Фото: Евгений Хвостик / Коммерсантъ Стартовый пакет с номером. Полумарафон в Переславле-Залесском, 1 июня 2025 года

Фото: Евгений Хвостик / Коммерсантъ

Пить, есть, следить за состоянием организма

На трассе организаторы, как правило, устраивают пункты питания — примерно через каждые 5 км. Там всегда есть вода — на дистанциях от 5–10 км надо обязательно пополнять ее запас в организме. Также могут быть смоченные водой губки, кола, напитки с изотониками, питание в виде нарезанных бананов, яблок, апельсинов, а если дистанция 21 км и более — то углеводные гели. Если во время забега стоит жара, организаторы нередко устраивают «пункты освежения» — поливают бегунов водой из шланга или оборудуют специальные арки, распыляющие воду.

В ходе забега важно следить не только за своим состоянием, но и за тем, чтобы не пропустить отсечки для хронометража.

Как правило, это установленные на трассе датчики, которые можно узнать по уложенному на асфальте специальному коврику. При его пересечении датчик считывает сигнал с чипа на номере участника. Если пропустить хотя бы одну отсечку, результат не будет засчитан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чип для хронометража на обратной стороне номера. Переславль-Залесский, 1 июня 2025 года

Фото: Евгений Хвостик / Коммерсантъ Чип для хронометража на обратной стороне номера. Переславль-Залесский, 1 июня 2025 года

Фото: Евгений Хвостик / Коммерсантъ

Также по ходу трассы часто работают аккредитованные фотографы, которые снимают бегунов на память. После забега на специальном сайте можно найти свои фотографии по стартовому номеру или по фамилии, а если понравятся — приобрести.

Отдельная история — поддержка болельщиков на трассе. Это могут быть организованные группы, которые заранее подавали заявки и находятся в определенных местах трассы. Либо обычные люди, которые мастерят самодельные мотивирующие плакаты, подбадривают бегунов криками, песнями или игрой на музыкальных инструментах. Нередко попадаются очень креативные плакаты, которые действительно помогают, особенно ближе к концу дистанции, когда сил остается немного: «Выйду замуж за финишера/женюсь на финишерке», «И кому здесь холодно?», «Я проснулся/лась в 6 утра, чтобы посмотреть, как ты убегаешь от меня», «Люблю выносливых» и т. д.— такие плакаты не раз встречались мне на Московском марафоне и на полумарафоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики поддерживают бегунов во время Московского полумарафона, 27 апреля 2025 года

Фото: Евгений Хвостик / Коммерсантъ Болельщики поддерживают бегунов во время Московского полумарафона, 27 апреля 2025 года

Фото: Евгений Хвостик / Коммерсантъ

На финише бегунов встречают волонтеры, которые вручают медаль финишера. Нередко там также можно получить воду и питание — банан, апельсин или яблоко. Шутка неизбежна: «Бегун — это человек, который тратит $25 на слот, $250 на кроссовки/экипировку, а потом бежит 21,1 или 42,2 км. И все это ради того, чтобы на финише получить бутылку воды и банан».

Ну а если серьезно, то выброс адреналина и эндорфина на финише обеспечен. Главное — не форсировать события: как следует подготовиться, воздерживаться от забегов «с дивана» или «на спор», внимательно прислушиваться к своему состоянию, а при необходимости — не стесняться перейти на шаг, обратиться к врачам, которые всегда присутствуют на дистанции, и, может быть, даже сойти. Рекорды — удел профессионалов. А для многих просто оторваться от гаджетов и начать регулярно заниматься, а уж тем более принять участие в официальном забеге — уже настоящее приключение и подвиг.