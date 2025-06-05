Песков: Россия ответит на атаку ВСУ по аэродромам

Россия готова ответить на атаку Украины на свои аэродромы, когда военнослужащие сочтут это необходимым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Господин Песков подчеркнул, что решение о времени и форме ответа будет принимать руководство российских вооруженных сил. «Как и когда посчитают целесообразным наши военные»,— уточнил он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Владимир Путин намерен ответить на атаку. Позже господин Песков подтвердил, что разговор между лидерами состоялся и Владимир Путин обсудил возможные меры в ответ на действия Киева.