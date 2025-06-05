РАТЭК назвала проблемы при защите прав на маркетплейсах

Существующие механизмы правовой защиты показывают низкую эффективность в цифровом пространстве, включая маркетплейсы, считает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. По его мнению, причина связана в том числе с высокой скоростью оборота товара.

Как добавил господин Гуськов, модели взаимодействия между маркетплейсами и правообладателями часто становятся непрозрачными и неэффективными. Во многих случаях оперативно сообщить о нарушении, не являясь партнером платформы, невозможно.

Представитель РАТЭК считает, что решением проблемы могло бы стать создание личного кабинета для правообладателей на маркетплейсах. С ним, по его словам, стало бы возможным ускоренное предоставление документов, направление претензий и участие во внесудебном урегулировании споров.

Подробнее — в колонке Антона Гуськова «На маркетплейс за справедливостью».