На маркетплейс за справедливостью

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Гуськов, представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК)

Фото: из личного архива Антон Гуськов, представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК)

Фото: из личного архива

Рынок ждет, что принятие закона «О платформенной экономике» может стать важным и необходимым шагом в условиях цифровой трансформации торговли и быстрого роста электронной коммерции, ведь сегодня неконтролируемый рост этого сегмента создает риски как для государства и бизнеса, так и для потребителей. К сожалению, в прошлом году, согласно открытым данным компании Brand Monitor, на 40% увеличилось количество предложений нелегальных товаров на маркетплейсах. Из всего оборота теневого рынка различных товаров 37,3% приходится на маркетплейсы и интернет-магазины, по данным аналитического обзора «РБК Исследования рынков».

Несмотря на существующие механизмы защиты, предусмотренные частью IV Гражданского кодекса РФ (например, возможность подачи претензии и иска правообладателем), правоприменительная практика показывает их низкую эффективность в условиях цифрового пространства.

Дело в том, что скорость оборота товара на маркетплейсах очень высока: партия в несколько тысяч экземпляров может быть продана за несколько дней, в то время как стандартная досудебная процедура (срок ответа на претензию согласно п. 5.1 ст. 1252 Гражданского кодекса — 30 дней, рассмотрение иска в суде — до полугода) делает правовую защиту фактически запоздалой. За это время продавец может не только реализовать весь контрафакт, но и удалить спорную карточку, создать новую или вовсе исчезнуть с платформы. В результате правообладатель теряет интерес к защите своих прав, так как продавец контрафакта в любом случае сможет извлечь выгоду.

Кроме того, существующие модели взаимодействия между маркетплейсами и правообладателями часто оказываются непрозрачными и неэффективными. Во многих случаях правообладатель даже не имеет возможности оперативно сообщить о нарушении, если не является партнером платформы.

При этом внедрение операторами отдельных добросовестных практик по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в рамках предотвращения реализации контрафактной продукции, подготовленных при участии ФАС России в 2023 году, не является эффективным, поскольку документ носит рекомендательный характер и не закрепляет какой-либо ответственности за их неприменение.

Решением проблемы могло бы стать создание на маркетплейсах личного кабинета для правообладателей с целью оперативного предоставления документов, мониторинга нарушений, направления претензий продавцам и участия во внесудебном урегулировании споров, а также установление регламента рассмотрения маркетплейсами жалоб с фиксированными сроками.

Такой механизм уже частично реализован на некоторых платформах (например, OZON) и доказал свою практическую применимость без необходимости существенной доработки IT-инфраструктуры. Но пока он носит добровольный, то есть необязательный характер, полностью решить проблему невозможно.

Сегодня платформа перестает быть просто техническим посредником и становится полноценным участником отношений — с обязанностями и рисками. Важно отметить, что мы не предлагаем электронным площадкам подменять собой функции государства, но сегодня маркетплейсы являются не просто игроками рынка — они создают экосистему для многих других участников оборота товаров и обязаны обеспечивать механизмы для развития именно легальных практик и добросовестной конкуренции.

Антон Гуськов, представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК)