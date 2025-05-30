Госпрограммы добавили процент

Правительство подвело итоги выполнения государственных программ в 2024 году. По данным Минэкономики, средняя оценка эффективности всех 49 госпрограмм составила 95,3% — показатель вырос на 1 процентный пункт относительно результата 2023 года (94,3%). Оценка эффективности складывается из трех компонентов: уровень достижения показателей (вес в общей оценке 80%), динамика их прироста (10%), качество финансового управления (10%).

Средний уровень достижения показателей госпрограмм составил почти 98%, что незначительно ниже прошлогоднего результата в 98,4%. Оценка же динамики прироста значений показателей, напротив, заметно улучшилась, достигнув 90,3% (86,3%). Качество финансового управления оценивается в 78,7%, что несколько хуже, чем годом ранее (82%),— это объяснено ужесточением Минфином правил оценки.

В 2024 году вдвое выросло количество госпрограмм с эффективностью в 100%. Теперь их четыре: «Юстиция», «Комплексное развитие сельских территорий», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» и «Строительство» (в прошлом году — «Комплексное развитие сельских территорий» и «Социально-экономическое развитие Калининградской области»). По данным Минэкономики, высокоэффективными (оценка от 97,9% до 100%) признаны 15 госпрограмм. Столько же — с эффективностью выше среднего (от 95,2% до 97,9%). Остальные 19 программ получили оценку «ниже среднего» (от 82,9% до 95,2%). Госпрограмм с низкой эффективностью в этом году нет.

Как отмечают в Минэкономики, на отдельные госпрограммы «в большей степени повлияла текущая геополитическая обстановка — например, в сфере топливно-энергетического комплекса, развития международных отношений, некоторых отраслей промышленности, тем не менее они все в целом нарастили показатели». Минимальный уровень эффективности госпрограмм в 2024 году подрос до 82,9% против 81,6% в 2023-м. При этом, поясняют в ведомстве, по многим госпрограммам, которые оказались в середине рейтинга, выполнены все показатели, то есть результативность близка к 100% — «средняя» же оценка связана с замедлением прироста показателей на фоне перевыполнения планов в предыдущие годы.

Напомним, в 2020 году после многолетней критики механизм госпрограмм был реформирован — они были переформатированы за счет синхронизации с национальными целями и применения цифрового мониторинга. Однако одна из проблем оставалась и после реформы — это «подгонка» ведомствами в конце года плановых показателей под достигаемые. В апреле этого года правительство запретило такую практику.

Евгения Крючкова