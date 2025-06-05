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Доля сети «Светофор» на рынке жестких дискаунтеров Петербурга может сократиться

Доля сети магазинов «Светофор» на рынке жестких дискаунтеров Петербурга может снизиться. Об этом со ссылкой на экспертов в отрасли пишет «Деловой Петербург».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жесткие дискаунтеры — тип магазинов с максимально упрощенным оформлением торговых залов, что сказывается на ценовых показателях. При этом ассортимент продукции в жестких дискаунтерах практически такой же, как в супермаркетах.

По оценкам специалистов Ассоциации компаний розничной торговли России, выручка этой категории торговых точек растет в два с половиной раза быстрее других форматов. Доля жестких дискаунтеров на рынке продуктовой розницы к 2029 году может достичь 8,4%, считают эксперты. При этом ситуация на петербургском рынке имеет свою специфику.

Приостановку деятельности десятков точек сети «Светофор» по решению Роспотребнадзора можно назвать самым громким событием на рынке за последнее время. В частности, были закрыты и несколько магазинов в Петербурге. Как считает партнер и руководитель направления «Ретейл» агентства M. A. Research Анна Синявская, доля «Светофора», вероятнее всего, снизится в пользу других дискаунтеров.

«"Светофор" всегда стоял особняком, у него доля непродовольственных товаров существенно выше, чем в других жестких дискаунтерах, нет частных марок, магазины не всегда удобно расположены»,— сказала госпожа Синявская.

Как пояснила партнер агентства, ассортимент жестких дискаунтеров составляет не более 2-2,5 тыс. SKU, а как правило 1-1,5 тыс. SKU. Эта категория магазинов характеризуется высоким процентом собственных торговых марок (свыше 40%), минимальным количеством персонала, упрощенной выкладкой и системой самообслуживания. У мягких дискаунтеров объем представленного ассортимента может достигать 5-6 тыс. SKU.

SKU (Stock Keeping Unit) — уникальный код, содержащий описание конкретной единицы товара. Необходим для идентификации в системе учета.

Дарья Астанина

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