Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор закрыл в Петербурге три магазина сети «Светофор»

Роспотребнадзор внепланово проверил магазины сети «Светофор» в Петербурге, принадлежащие ООО «ТОРГСЕРВИС 78», сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для лабораторных исследований отобрали более 190 проб продовольственных и непродовольственных товаров. В ходе проверки выяснилось, что в содержании помещений и при фасовке продукции грубо нарушались санитарные требования. Также отсутствовало необходимое технологическое оборудование.

По итогу три магазина приостановили свою деятельность, в 18 торговых объектах забраковали более 2 тонн некачественных продуктов и 150 непродовольственных товаров. Материалы дела передали в районные суды Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что дискаунтерами «Светофор» занялись по инициативе депутата Госдумы Сергея Лисовского. По словам парламентария, ему пожаловались на многочисленные факты продажи небезопасных товаров.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...