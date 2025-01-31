Роспотребнадзор закрыл в Петербурге три магазина сети «Светофор»

Роспотребнадзор внепланово проверил магазины сети «Светофор» в Петербурге, принадлежащие ООО «ТОРГСЕРВИС 78», сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для лабораторных исследований отобрали более 190 проб продовольственных и непродовольственных товаров. В ходе проверки выяснилось, что в содержании помещений и при фасовке продукции грубо нарушались санитарные требования. Также отсутствовало необходимое технологическое оборудование.

По итогу три магазина приостановили свою деятельность, в 18 торговых объектах забраковали более 2 тонн некачественных продуктов и 150 непродовольственных товаров. Материалы дела передали в районные суды Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что дискаунтерами «Светофор» занялись по инициативе депутата Госдумы Сергея Лисовского. По словам парламентария, ему пожаловались на многочисленные факты продажи небезопасных товаров.

Андрей Маркелов