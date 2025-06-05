Райффайзенбанк полностью расплатился по иску «Расперии»

Банк России в мае списал последний платеж в €174 млн со счета Райффайзенбанка по иску «Расперии». Возмещение ущерба было одним из условий для получения Raiffeisen Bank International разрешения на продажу российского бизнеса, пишет Reuters. Размер иска превышал €2 млрд.

Основную часть ущерба в €1,87 млрд Центробанк удержал со счета Райффайзенбанка в апреле. В иске, поданном в январе, «Расперия» обвинила Райффайзенбанк и основателя венской строительной компании Strabag, в которой «Расперии» принадлежало 27,78%, Петера Хазельштайнера в захвате контроля над холдингом. Речь шла о невыплате дивидендов и отстранении представителей отечественной компании от собраний акционеров.

Райффайзенбанк заявлял о намерении продать бизнес в России еще в 2022 году, после начала боевых действий на Украине.

Подробнее — в материале «Ответственность перекладывают на "дочку"».

Екатерина Отрашкевич