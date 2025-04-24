Ответственность перекладывают на «дочку»

Райффайзенбанк проиграл апелляцию по делу австрийского строительного концерна Strabag. Банк по-прежнему должен выплатить €2 млрд в пользу компании «Распериа», она выступает совладельцем иностранной структуры. «Распериа» пошла в суд за компенсацией из-за сорванной сделки с австрийской структурой Raiffeisen Bank. Речь шла о продаже за €1,5 млрд почти 25% замороженных акций Strabag. Raiffeisen Bank International отказался от покупки «в целях предосторожности», потому что до этого часть акций принадлежала бизнесмену Олегу Дерипаске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В среду, 23 апреля, по схожему спору Верховный суд отправил на пересмотр дело, по которому российская «дочка» Citibank должна был выплачивать долги американского владельца перед Совкомбанком. Райффайзенбанк считает решение апелляции необоснованным, заявил партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук, который представляет интересы банка в суде:

«"Расперии" принадлежало более 25% в одной из крупнейших мировых строительных компаний Strabag. Иск предъявлен в российский суд девятью австрийским ответчикам, десятым ответчиком по этому иску стал российский Райффайзенбанк. Де-факто можно сказать, что он не является участником акционерного соглашения и привлечен к этому делу только на основании отдаленной корпоративной связи с одним из ответчиков, у которого только косвенное владение через две компании в Райффайзенбанке. Конечно же, банк не может платить по обязательствам иных лиц.

Эти судебные акты противоречат тем правовым подходам, которые есть в России. Каждое юридическое лицо отвечает только по своим обязательствам.

В последнее время действительно складывалась такая практика, что иностранные "дочки" привлекались к участию в подобных процессах. По делу Citibank суды трех инстанций взыскали денежные средства, в том числе с российского Ситибанка. Тем не менее Верховный суд отменил эти судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.

К сожалению, суд не только не воспринял подход Верховного суда, но даже не захотел дождаться полного текста. У нас есть надежда, что все-таки суд кассационной инстанции поддержит наши доводы, в том числе основываясь на позиции ВС по делу Citibank, которое действительно аналогично. Я думаю, что это дело дойдет до Верховного суда. Даже если мы выиграем в суде кассационной инстанции, уверен, что наши оппоненты будут обращаться в ВС, а если мы проиграем в суде кассационной инстанции, то обратимся мы».

«Распериа» удовлетворена решением апелляционной инстанции. Представители компании считают, что суд защитил нарушенные права российского инвестора. Постановление Верховного суда по делу Ситибанка к этому спору отношения не имеет, говорит управляющий K&P Group Игорь Озерский, он представляет интересы «Расперии»: «Мы удовлетворены постановлением суда апелляционной инстанции. Суть судебного процесса заключается в том, что под предлогом санкций группа ответчиков совершила неправомерные действия, которые нанесли ущерб российскому инвестору.

Единственный способ исполнения этого решения — обращение взыскания на имущество ответчиков, которое находится в Российской Федерации.

Так как единственное имущество сосредоточено в дочернем предприятии Raiffeisen Banking Group — Райффайзенбанк в России, то за счет имущества предприятия может быть исполнено решение. Дело Ситибанка никак не связано с вопросами, которые ставились в этом деле. И здесь важно отметить, что Верховный суд уже в других делах, в том числе в деле Linde, установил, что требования, которые мы направляем, а это требования о деликте, не применяются в случае, когда вопросы касаются санкционного законодательства, то есть законодательства западных стран».

Стороны вряд ли пойдут на поиск решения в международных судах, в этом не заинтересован, прежде всего, Raiffeisen Bank, который стремится сохранить свой бизнес в России, считает арбитражный юрист, партнер Novator Legal Group Илья Сорокин: «Есть очень много факторов. Конечно, Райффайзенбанк может дойти до Верховного суда, на международный уровень выйти. Но только если Райффайзенбанк пойдет в инвестарбитраж против Российской Федерации, попробует притянуть какую-нибудь экспроприацию активов, теоретически такое возможно. Но я не уверен, что они это захотят делать в связи с тем, что они максимально пытаются сохранить бизнес в России, невзирая на давление, которое на них оказывает Европейский ЦБ и политические силы на Западе.

Кажется, что они будут пытаться отложить, отсрочить это и не прибегать к такому разбирательству. Пока их воспринимают как некое общее, если не тело, то, возможно, два организма в плотном корпоративном симбиозе. Если мы сравниваем эту историю с делом Ситибанка, там просто могли не успеть учесть позицию. Не факт, что это будет продолжаться дальше, потому что есть же возможность обжаловать текущее решение. Если они реально дойдут до Верховного суда, неизвестно, как он рассмотрит этот спор».

В сентябре прошлого года в качестве обеспечительной меры по этому иску суд в Калининградской области запретил сделки с акциями Райффайзенбанка. Представители организации говорили, что готовы исполнить решение только после окончательного решения судов. Для этого у банка достаточный объем ликвидности и капитала.

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Станислав Крючков