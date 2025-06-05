Служить и рады

Россияне снова заинтересовались госслужбой. Исследователи РАНХиГС называют этот тренд «ренессансом культуры служения». Опрос проводился среди уже действующих федеральных и муниципальных чиновников. В числе плюсов своей работы они отметили социальную значимость, стабильность занятости и гарантированный доход. Но есть и список минусов: это низкие зарплаты, чрезмерные нагрузки и перекладывание ответственности на других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Но для многих высокие смыслы работы на государство остаются более весомыми ценностями, отметила директор Центра Высшей школы госуправления Президентской академии Светлана Еварович: «Акцент в истории с мотивацией не про деньги, зарплаты, статусы и власть, а про ценность служения и то, что важно приносить пользу. Минусы, конечно, существуют: определенный формат работы, культура и, конечно же, оплата труда, которая не соответствует рыночной. Появляются новые задачи и требования к служащим, в том числе с точки зрения цифровых навыков и компетенций. Не всегда их успевают осваивать, тем более что средний возраст государственных гражданских служащих — это, конечно, не молодежь, не 30 лет. Поэтому здесь момент возрастной присутствует.

Кстати, очень часто многое зависит от руководителя, готов ли он демонстрировать высокий уровень профессионализма и отпускать своих подчиненных на обучение. Мы, кстати, иногда сталкиваемся как раз с позицией, что нечего отвлекаться на учебу, нужно заниматься своими делами».

Возросшее стремление поступить на государственную или муниципальную службу отмечают и рекрутеры. Тенденция стала четко прослеживаться, начиная с 2022 года. В рейтинге самых желанных мест работы госслужба обычно занимала пятую строчку, но теперь вышла на второе место, уступив только планам на открытие собственного дела. Однако зачастую соискатели быстро разочаровываются, поскольку не совсем верно представляют, как организована работа чиновника, пояснила замгенерального директора по работе с профессиональным сообществом компании Ancor Татьяна Баскина: «Государственная бюджетная организация оказалась на втором месте, впервые обогнав коммерческую. Мы увидели, что внутри госсектора на первую строчку поднялось градостроительство и инфраструктура, которые в ряде регионов активно развиваются. На втором месте — медицина и здравоохранение. На третьем — наука, образование, далее идут пожарная служба, полиция и прочие организации.

Мечты не всегда реализуются. Во-первых, бывает некая идеальная картинка, и в итоге наступает какое-то несовпадение интересов и приоритетов человека.

Самый яркий пример — пресловутые переработки. Действительно, на госслужбе порой очень интенсивная занятость, никак не меньше, чем в коммерческих структурах. И в любой момент, при любой ситуации в экономике, в целом во внешнем фоне сотрудников могут вызвать на работу, потому что возникла экстренная необходимость».

Правительство поэтапно проводит сокращение численности государственных и муниципальных служащих. Очередная волна должна начаться 1 июля, штат урежут на 10%. Оптимизация коснется многочисленных территориальных подразделений, где работают порядка 400 тыс. человек, писал “Ъ”. Зарплаты сокращенных специалистов могут направить на повышение оставшимся, а часть функций чиновников планируют заместить цифровыми решениями. Цель этой кампании — сделать госслужбу эффективнее, а оплату работников — выше.

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Светлана Белова