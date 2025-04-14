Наем чиновников пошел на повышение

Отделы кадров федеральных и региональных госучреждений могут быть перестроены в систему единой кадровой службы — Минтруд зафиксировал эту идею поправками к закону «О государственной гражданской службе». Теперь бюджетных кадровиков ждет реорганизация, аналогичная централизации бухгалтерий федеральных министерств и ведомств казначейством в 2019–2022 годах, тогда это позволило сократить 10% госслужащих, а также повысить оклады и изменить систему мотивации для оставшихся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Государственные гражданские служащие, федеральные и региональные чиновники, могут быть переведены на централизованный кадровый учет при согласии их работодателей — такие поправки к ФЗ-87 «О государственной гражданской службе» (ГГС) подготовил Минтруд. Де-факто это продолжение реформы госуправления, начатой в 2019 году. Тогда под аналогичное сокращение попали сотрудники бухгалтерий госучреждений, переведенных на централизованное обслуживание Федерального казначейства, что вместе с иными мерами по оптимизации позволило сократить численность федерального аппарата на 10%, перенаправив сэкономленные средства на оптимизацию систем оплаты труда оставшихся (см. “Ъ” от 20 марта 2019 года и 21 октября 2020 года).

К аналогичной политике в отношении чиновников в регионах правительство вернулось только во второй половине 2024 года (см. “Ъ” от 11 ноября 2024 года), и предложение Минтруда может стать одним из ее инструментов. Экономия на кадровых службах в территориальных органах федеральных ведомств и региональных администрациях может помочь сократить разрыв в зарплатах между госслужбой и рынком, значительно выросший на фоне роста зарплат вне госслужбы из-за дефицита кадров при отсутствии пересмотров тарифных сеток в госсекторе с 2019 года.

По данным Минфина, на 2022 год в РФ было чуть более 700 тыс. чиновников федерального уровня подчинения, еще около 230 тыс.— регионального, всего поправки Минтруда совокупно затронут устройство кадрового обеспечения около 1 млн человек (сотрудники силовых ведомств в их численность не входят). Оставшиеся 384 тыс. чиновников в муниципалитетах они не коснутся, хотя со временем могут быть внедрены в практику через «рекомендации» центра — такой паттерн характерен для постепенной унификации практик в формально независимых ветвях российской системы власти.

Пояснительная записка к законопроекту также ссылается на стандартную практику обкатки новых идей правительства в экспериментальных режимах: Минтруд провел мониторинг внедрения единой кадровой службы в госорганах 22 субъектов РФ и полагает «прописывание» этого режима в профильном ФЗ актуальным для выстраивания «единых подходов к организации государственной гражданской службы субъекта РФ», унификации в регионах «применения нормативных правовых актов РФ» и оптимизации кадровой работы. При этом на сегодняшний день положения ФЗ о ГГС «не в полной мере учитывают возможность функционирования» единых кадровых служб.

Отметим, что переход на централизованное кадровое обеспечение федеральных и региональных госорганов, согласно законопроекту Минтруда (как ранее и централизация бухгалтерий), будет происходить по решению руководства — президента и правительства либо глав министерств и служб в отношении федеральных ведомств и губернатора и должностных лиц органов власти субъектов — в регионах. Вопросы трудоустройства высвобождаемых кадровиков и перераспределения фондов оплаты труда в документе не обсуждаются и, вероятнее всего, будут делегированы руководству соответствующего уровня по аналогии с «бухгалтерскими» сокращениями.

Олег Сапожков