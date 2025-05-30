СКР уточнил детали уголовного дела в отношении Андрея Левдикова

В СУ СКР по Нижегородской области 30 мая сообщили о деталях дела в отношении бывшего директора МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» Андрея Левдикова. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, с 2024 по 2025 год подозреваемый способствовал победе компании в конкурсе на строительство и ремонт автодорог. За это он получил взятку от учредителя организации в виде оплаты ремонта квартиры на сумму более 7 млн руб.

По месту жительства фигуранта и его родственников провели обыски. Сам подозреваемый по-прежнему скрывается от органов предварительного следствия, он объявлен в федеральный розыск.

Как писал «Ъ-Приволжье», Андрей Левдиков уволился из муниципального учреждения с 16 мая. По некоторым данным, в тот же день и было возбуждено уголовное дело.

Галина Шамберина