Рейсам ищут тихую гавань

Иностранные авиакомпании хотят перевести часть рейсов из Москвы в Санкт-Петербург. Это объясняется тем, что столичные аэропорты стали чаще закрываться из-за атак украинских беспилотников, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в отрасли. По информации издания, речь может идти в том числе и о Turkish Airlines. В свою очередь, петербургский аэропорт Пулково уже неоднократно выполнял роль запасного. Так, в преддверии празднования Дня Победы он принял почти 110 дополнительных бортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Пока официального подтверждения массового переноса рейсов иностранных авиакомпаний нет, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Тем не менее, по его словам, такое решение вполне ожидаемо: «В последние месяцы, особенно в мае, было большое количество корректировок рейсов из-за плана "Ковер", что стало причиной существенных изменений в расписании. Для пассажиров это трата времени, потеря стыковок с начала путешествий. Московский авиаузел является крупнейшим по количеству перелетов, включая транзитные и прямые рейсы.

Крайне сложно такой объем перенаправить в какой-либо другой город России. Мы постоянно адаптируемся под закрытие неба, и, наверное, действительно, май был самым сложным для пассажиров и авиакомпаний.

Что касается последних сообщений, то вопрос не в Пулково, а в пассажирах. Вряд ли они будут серьезно менять свою логистику путешествий. Более того, одна авиагавань в Санкт-Петербурге не сможет заменить четыре московских. Надо помнить, что и базирование авиакомпаний, и обслуживание флота происходит в том числе в аэропортах».

В 2024 году аэропорт Пулково обслужил почти 21 млн пассажиров, что на 3% больше, чем в 2023-м. При этом самыми популярными зарубежными направлениями стали Анталья, Стамбул и Минск. Воздушная гавань вряд ли справится с дополнительной нагрузкой, считает главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин: «Пулково менее удобен, потому что туда еще нужно добраться из других регионов России. Естественно, рейсов в Санкт-Петербург намного меньше, чем в Москву, потому что в России есть гиперцентрализация, все завязано на столицу. Вряд ли появятся дополнительные слоты в Питер. Опять же, сейчас лето, высокий сезон. Петербург является очень популярным направлением для внутреннего туризма, и, соответственно, рейсы туда из регионов и так очень загружены. Кроме того, если иностранцы уйдут в Пулково, а "Аэрофлот", допустим, останется в Шереметьево, что логично, то возникает некий дисбаланс. Пассажир предпочтет лететь из Москвы "Аэрофлотом", чем сначала добираться до Питера, а потом пересаживаться на какой-то рейс иностранного перевозчика.

При этом в Петербург лететь ближе, чем в столицу, в частности, потому что турецкие авиакомпании при полете имеют возможность пользоваться воздушным пространством Евросоюза. Цены могут даже снизиться, потому что нужно как-то пассажира привлечь, чтобы он согласился лететь через Питер. Иначе получится, что у есть возможность полететь прямым рейсом российской авиакомпании или лететь рейсом иностранного перевозчика, что сложнее и дороже. С туроператорами сложнее всего. Опять же, представим, что пассажир из региона уже купил билеты до Москвы на поезд или еще каким-то образом. Естественно, это создаст определенные сложности».

Также иностранные авиакомпании могут перевести часть своих рейсов с ночного времени на дневное, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. На пересмотр расписания полетов в Россию прежде намекнул и президент Emirates Тим Кларк. В Домодедово и Внуково “Ъ FM” заявили, что информация о массовом переносе рейсов иностранных авиакомпаний не соответствует действительности. В Шереметьево отметили, что этот вопрос находится исключительно в компетенции воздушных перевозчиков. При этом в Пулково сообщили, что аэропорт готов принять дополнительные борта в случае их появления. Также “Ъ FM” ждет ответа от Минтранса.

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Никита Путятин