Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что такое сигнал «Ковер»

28 февраля 2023 года петербургский аэропорт Пулково был закрыт в связи с обнаружением неопознанного летающего объекта. СМИ сообщали, что в регионе ввели план (сигнал) «Ковер», который обычно действует при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Минобороны позже объяснило закрытие неба над Петербургом тренировкой сил ПВО. Что такое сигнал «Ковер» и когда его объявляли в прошлом — в справке «Ъ».

Согласно пункту 176 постановления правительства РФ «Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства РФ», сигнал «Ковер» объявляют в случаях незаконного пересечения воздушным объектом границы России, при появлении неопознанных летательных объектов и других материальных объектов, а также при применении оружия и боевой техники ВС России по воздушному судну-нарушителю. При этом в соответствующем районе все воздушные суда, кроме истребителей-перехватчиков и поисково-спасательных судов, должны немедленно совершить посадку или выйти из района. Нарушившие это требование могут быть сбиты.

20 апреля 1978 года на Кольском полуострове был объявлен план «Ковер» из-за пассажирского самолета Korean AirLines, следовавшего по маршруту Париж—Анкоридж—Сеул. Во время полета он отклонился от курса и вышел на базу советских атомных подводных лодок. По словам полковника Евгения Гробовского, дежурившего на аэродроме 5-й дивизии ПВО, вместо зенитной атаки командование ПВО организовало «зачистку» воздушного пространства по плану «Ковер». Поднятые в воздух истребители-перехватчики выпустили по самолету ракету, в результате чего он совершил экстренную посадку. На борту было 97 пассажиров, 2 погибли.

24 июня 2016 года в Московской области объявили сигнал «Ковер» из-за неопознанного воздушного объекта, двигавшегося со скоростью 40 км/ч. На перехват с военного аэродрома Хотилово в Тверской области был поднят Су-27. Объект угрозы не представлял.

1 октября 2020 года в Московской области был объявлен сигнал «Ковер» из-за неопознанного летательного объекта, который двигался со скоростью свыше 270 км/ч. С курского аэродрома на перехват вылетел Су-30 — нарушителем оказался 62-летний пилот на самолете Cessna. Сначала ему предложили сесть в Лыткино, однако после захода на посадку он продолжил полет. В результате самолет сел в поселке Кудиново под Калугой, пилота арестовали.

3 мая 2022 года в Белгороде был объявлен режим «Ковер» из-за воздушной угрозы со стороны Украины. Подробностей о происшествии не сообщалось, однако до этого 1 апреля в области из-за авиаударов с вертолетов Украины в регионе загорелась нефтебаза. Позже в области была нарушена работа железной дороги и обстреляны некоторые приграничные села.

13 февраля 2023 года, по данным Telegram-канала Baza, в Ленинградской области в районе города Лодейное Поле был объявлен сигнал «Ковер». Было закрыто воздушное пространство площадью около 200 кв. км. На перехват вылетел истребитель, других подробностей не сообщалось.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...