28 февраля 2023 года петербургский аэропорт Пулково был закрыт в связи с обнаружением неопознанного летающего объекта. СМИ сообщали, что в регионе ввели план (сигнал) «Ковер», который обычно действует при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Минобороны позже объяснило закрытие неба над Петербургом тренировкой сил ПВО. Что такое сигнал «Ковер» и когда его объявляли в прошлом — в справке «Ъ».

Согласно пункту 176 постановления правительства РФ «Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства РФ», сигнал «Ковер» объявляют в случаях незаконного пересечения воздушным объектом границы России, при появлении неопознанных летательных объектов и других материальных объектов, а также при применении оружия и боевой техники ВС России по воздушному судну-нарушителю. При этом в соответствующем районе все воздушные суда, кроме истребителей-перехватчиков и поисково-спасательных судов, должны немедленно совершить посадку или выйти из района. Нарушившие это требование могут быть сбиты.

20 апреля 1978 года на Кольском полуострове был объявлен план «Ковер» из-за пассажирского самолета Korean AirLines, следовавшего по маршруту Париж—Анкоридж—Сеул. Во время полета он отклонился от курса и вышел на базу советских атомных подводных лодок. По словам полковника Евгения Гробовского, дежурившего на аэродроме 5-й дивизии ПВО, вместо зенитной атаки командование ПВО организовало «зачистку» воздушного пространства по плану «Ковер». Поднятые в воздух истребители-перехватчики выпустили по самолету ракету, в результате чего он совершил экстренную посадку. На борту было 97 пассажиров, 2 погибли.

24 июня 2016 года в Московской области объявили сигнал «Ковер» из-за неопознанного воздушного объекта, двигавшегося со скоростью 40 км/ч. На перехват с военного аэродрома Хотилово в Тверской области был поднят Су-27. Объект угрозы не представлял.

1 октября 2020 года в Московской области был объявлен сигнал «Ковер» из-за неопознанного летательного объекта, который двигался со скоростью свыше 270 км/ч. С курского аэродрома на перехват вылетел Су-30 — нарушителем оказался 62-летний пилот на самолете Cessna. Сначала ему предложили сесть в Лыткино, однако после захода на посадку он продолжил полет. В результате самолет сел в поселке Кудиново под Калугой, пилота арестовали.

3 мая 2022 года в Белгороде был объявлен режим «Ковер» из-за воздушной угрозы со стороны Украины. Подробностей о происшествии не сообщалось, однако до этого 1 апреля в области из-за авиаударов с вертолетов Украины в регионе загорелась нефтебаза. Позже в области была нарушена работа железной дороги и обстреляны некоторые приграничные села.

13 февраля 2023 года, по данным Telegram-канала Baza, в Ленинградской области в районе города Лодейное Поле был объявлен сигнал «Ковер». Было закрыто воздушное пространство площадью около 200 кв. км. На перехват вылетел истребитель, других подробностей не сообщалось.