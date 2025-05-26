Самолеты остаются на земле

Более сотни самолетов задержали в Москве за последние три дня из-за атак украинских беспилотников. Только за утро понедельника, 26 мая, по данным Росавиации, 32 судна совершили посадку на запасных аэродромах. Турецкие, узбекские и азербайджанские авиаперевозчики отменяют рейсы. Изменения затронули до четверти всех полетов в столичном авиаузле. Во Внуково не по графику прилетели треть самолетов, в Шереметьево вдвое больше, сообщают в Ассоциации туроператоров. Из-за ограничений воздушного пространства также нарушилась работа санкт-петербургского аэропорта Пулково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Некоторым туристам приходится ждать отправления более суток, рассказал сотрудник Внуково Александр: «Не указано, какое точно количество, потому что какие-то рейсы отменяли и вместо них просто организовывали другие, например. Какие-то были объединены с другими, какие-то возобновляли, пересаживали пассажиров на другие рейсы. Изменений произошло много. Пассажиры обращаются в авиакомпанию и, соответственно, уточняют, когда они полетят.

Если пришло, допустим, смс от авиакомпании, что полет отменен, то с этого момента надо к ним обращаться и либо возвращать деньги за билет, либо узнавать, каким ближайшим рейсом можно вылететь

Какие-то могут на час-полтора задерживаться, другие — переноситься на завтрашний день. Все зависит от конкретной компании. Допустим, у AZAL пара сегодняшних полетов отменились».

Тем временем в столице и области системы ПВО сбили уже пять беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин. Из-за массивных атак БПЛА столичные аэропорты в течение последних суток неоднократно вводили и снимали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиакомпании отменили полеты в Стамбул, Анталью, Бодрум, Ташкент и Баку. Только на «Турецкие авиалинии» пришлось почти 20 рейсов, их примеру последовали также «Уральские авиалинии» и S7.

Пассажирам теперь придется добиваться компенсаций через суд, отмечает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «Самый большой удар по туристам был нанесен в преддверии вторых майских праздников. Там план "Ковер" наложился на индо-пакистанский конфликт. Кроме того, что были закрыты все четыре аэропорта Москвы, внезапно закрылось небо над Индией и Пакистаном. Сейчас коллапс тоже есть, но примерно в три-четыре раза меньше, где-то 20-25 тыс. туристов сейчас страдают.

Те люди, кто купил в турагентствах, естественно, ни рубля не тратят. У тех, кто сами покупают отдельно авиабилеты, проблемы намного тяжелее. Естественно, отели их выселяют либо заставляют оплачивать дополнительные ночи. По закону если больше шести часов в ночной период и больше восьми часов в дневной задержка рейса, авиакомпания обязана предоставить бесплатно проживание, питание. Но авиакомпании сейчас ссылаются на то, что нет мест в отелях. Кстати, зачастую это правда, особенно в небольших городках.

Что в этом случае делать? Собрать доказательную базу, что действительно авиакомпания либо перенесла ваш рейс, либо его вовсе отменила.

Дальше вы уже за свой счет продлеваете проживание, потом это все выставляете уже регрессом авиакомпании. 99%, что авиакомпания не удовлетворит в добровольном порядке ваши претензии, это на практике мы проверяли. Но в этом случае вы подадите иск в суд. И российские суды в подавляющем большинстве случаев принимают решения в пользу пассажиров».

Всего в течение воскресенья, 25 мая, и до восьми утра понедельника над российскими регионами сбили почти полторы сотни украинских БПЛА.

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Анжела Гаплевская