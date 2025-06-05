Юлия Высоцкая стала совладелицей уже свыше 40 компаний сети «Планета здоровья»

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая стала совладелицей еще 23 компаний сети аптек «Планета здоровья». Она получила по 25% капитала в каждом ООО, пишет «Интерфакс».

По данным ЕГРЮЛ, телеведущей принадлежат доли в аптеках «План», «Марта», «Нытва-Фарм», «Парус», «Неофарм-Тверь», «Восток», «Космос», «Олимп», «Рет», «Альфа» и «Здравник». 75% этих компаний владеет Лариса Кислицына. Также госпожа Высоцкая владеет долями в 25% компаний «Аптека "Рецепты здоровья"», «Арсе», «Аджента», «Авиценна», «Вага», «Вербена», «Заботливая аптека», «Истра», «Грант», «Меридиан», «Здоровье» и «Канта». Второй совладелец сети этих аптек — Сергей Волков.

До этого в апреле и мае Юлия Высоцкая приобрела такую же долю в более чем 20 компаний сети аптек «Планета здоровья». Долю в сети почти пять лет назад выкупил ее супруг и режиссер Андрей Кончаловский. Предположительно, целью такого партнерства может быть реализация не только лекарственных препаратов, но и продуктов питания, спортивных товаров, косметики и даже посуды. Также у клиентов сети появится возможность получить консультацию врача и составить индивидуальный рацион питания.

Аптеки сети «Планета здоровья» в 2024 году работали в 55 регионах России. Всего насчитывалось свыше 2,7 тыс. отделений.

Подробнее — в материале «Лечим дома».

Екатерина Отрашкевич