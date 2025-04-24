Лечим дома

Ведущая телепередачи «Едим дома» и актриса Юлия Высоцкая получила по 25% в трех структурах основанной в Перми аптечной сети «Планета здоровья» — ООО «Арктик», «Азон» и «Аптека 59». Почти пять лет назад ее супруг, кинорежиссер Андрей Кончаловский, приобрел долю в этой сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Владельцем 25% долей сразу трех пермских ООО — «Арктик», «Азон» и «Аптека 59», входящих в ГК «Планета здоровья», 22–23 апреля 2025 года стала телеведущая и предпринимательница Юлия Высоцкая, следует из данных ЕГРЮЛ. По 75% в этих юрлицах остались за основателем аптечной сети «Планета здоровья» Александром Броварцем. По данным СПАРК, совокупная выручка «Арктик» и «Азон» в 2024 году составила более 3 млрд руб., чистая прибыль — более 177 млн руб. Согласно «Яндекс Картам», в краевой столице ранее действовало восемь филиалов аптечной сети «Арктик».

Юлия Высоцкая — ведущая кулинарной передачи «Едим дома» и утренней программы «Завтрак с Юлией Высоцкой». Бренд «Едим дома» она развивает более 20 лет вместе со своим супругом — кинорежиссером Андреем Кончаловским.

Представитель госпожи Высоцкой подтвердил “Ъ”, что телеведущая стала совладелицей 25% сети аптек «Планета здоровья», добавив, что она станет ее амбассадором.

При этом стратегической целью партнерства является создание нового формата аптек, предполагающего продажу не только лекарств, но и продуктов питания, спортивных товаров, косметики, посуды. Кроме этого, в сети появится возможность получить информационную поддержку, консультацию врача и составить рацион персонального питания.

«Стороны ставят цель провести реорганизацию и создать интегрированную многопрофильную компанию, отвечающую отечественным и международным стандартам»,— подчеркнули в PR-службе. На официальном сайте «Едим дома» информация о продуктах и деятельности аптечной сети находится в разделе спецпроектов. Сумма сделки по покупке Юлией Высоцкой долей в структурах аптечной сети «Планета здоровья» не раскрывается.

В 2020 году Андрей Кончаловский также получил 25% долей в пермской аптечной компании «Планета здоровья холдинг». Тогда режиссер отметил, что, «если объединить аптеки с продуктами, которые делает Юлия Высоцкая, может получиться интересная синергия».

Основанная в Перми «Планета здоровья» входит в десятку крупнейших российских фармритейлеров, насчитывает 2,7 тыс. аптек по всей России. Создана пермским бизнесменом Александром Броварцем. По оценке RNC Pharma, компания занимает четвертую позицию в рейтинге аптек по доле на розничном коммерческом рынке. Правообладатель бренда «Планета здоровья» — ООО АСП на 100% принадлежит господину Броварцу.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что интеграция аптечной сети и бизнеса Юлии Высоцкой является «перспективной бизнес-моделью в современных рыночных условиях». При этом, по словам эксперта, российская wellness-индустрия, направленная на реализацию продуктов и услуг в сфере здорового образа жизни, пользуется спросом преимущественно у жителей крупных городов России. «Телеведущая обладает узнаваемостью и лояльной аудиторией, что может расширить охват потенциальных потребителей аптечной сети»,— не исключает господин Тедеев.

Вместе с этим, добавляет эксперт, лидирующая позиция «Планеты здоровья» среди российских аптечных сетей «вполне способна создать фундамент для масштабирования нового проекта».

Аналитик добавил, что на успешную реализацию планов повлияет наличие у новых совладельцев опыта управления крупной сетью, а также объем финансовых ресурсов, вложенных в сопутствующую инфраструктуру и расширение линейки продукции.

Анастасия Леонтьева, Пермь