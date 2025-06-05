Авраам Руссо солировал в суде

В Москве в военном суде в условиях повышенной безопасности известный в прошлом певец Авраам Руссо дал показания по делу бывшего борца-вольника из Чечни, прапорщика в отставке Тархана Эльдукаева. Подсудимый обвиняется в покушении на господина Руссо в 2006 году, а также еще одном покушении и убийстве. Ранее певец уже был потерпевшим по уголовному делу и его похищении, в котором также участвовал бывший борец Эльдукаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшему борцу Тархану Эльдукаеву инкриминируют два покушения и убийство

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бывшему борцу Тархану Эльдукаеву инкриминируют два покушения и убийство

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Московском гарнизонном суде на процессе по делу прапорщика в отставке Тархана Эльдукаева, который в молодости был борцом-вольником и выступал за ЦСКА, был допрошен потерпевший певец Авраам Руссо. Нужно отметить, что закрытое заседание суда проходило при повышенных мерах безопасности: часть Хорошевского шоссе, на которой находится гарнизонный суд, была перекрыта сотрудниками ДПС, возле здания дежурил бронированный фургон с ОМОНом, к залу, где проходили слушания, никого не пускали судебные приставы. Даже адвокату певца Андрею Алешкину еле удалось уговорить пропустить его на процесс. Пообщаться с Авраамом Руссо также никому после окончания слушаний не разрешили: его быстро вывели на улицу, усадили в автомобиль, который сразу уехал.

Заседание началось со словесной перепалки между подсудимым и потерпевшим, причем зачинщиком был обвиняемый. Судье Максиму Иванову пришлось вмешаться и остановить Эльдукаева.

По словам адвоката Андрея Алешкина, после этого его клиент подробно рассказал о событиях 2004-2006 годов, когда его похитили, а затем пытались убить, расстреляв машину, на которой он ехал. Потерпевший рассказал, что Эльдукаев в то время возглавлял службу безопасности бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и исполнял его поручения. Последний же продюсировал певца и, по словам Авраама Руссо, воспринимал его «как свою собственность» и пытался запрещать выступать где-либо, кроме как в принадлежащем ему ресторане «Прага». «Исмаилов считал, что Руссо вещь, его домашнее животное, которое должно петь по команде и выступать там, где он хочет, в любое время. Какое-либо иное поведение вызывало у Тельмана Исмаилова раздражение»,— объяснил адвокат Алешкин. В ходе судебного слушания Авраам Руссо описал такой случай, произошедший, по его словам, в ресторане «Прага» в тот период: Тархан Эльдукаев вошел в комнату, где люди из окружения Исмаилова избивали Авраама Руссо, и лично нанес ему удар в пах ногой, затем угрожал ножом и словесно унижал. По словам потерпевшего, такое случалось неоднократно.

По утверждению адвоката Алешкина, произошедшее оказало сильное влияние на его клиента и он до сих пор не чувствует себя в полной безопасности.

Напомним, что ГСУ СКР инкриминирует Тархану Эльдукаеву сразу несколько преступлений. По материалам дела, он организовал в декабре 1996 года нападение на Таира Гуршумова, владевшего частью площадей Черкизовского рынка, и его брата Тельмана Гуршумова.

Выстрелами из пистолета неизвестный киллер тяжело ранил обоих, Таир Гуршумов через несколько дней скончался в реанимации от сквозного ранения головы, а его брата удалось спасти врачам.

Также, по версии обвинения, борец причастен к организации покушения в 2006 году на певца Авраама Руссо. Тот был тяжело ранен в результате обстрела машины из автомата. Отметим, что ранее господину Эльдукаеву инкриминировали и причастность к похищению певца в 2004 году, но защите обвиняемого через суд удалось доказать, что по делу истек срок давности и следствие обязано прекратить преследование фигуранта. Заказчиком преступлений, по версии ГСУ СКР, выступал Тельман Исмаилов. Он объявлен в международный розыск.

Ефим Брянцев