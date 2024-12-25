В Госдуме предложили создать аналог Пушкинской карты для детей до 13 лет

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила создать аналог Пушкинской карты для детей от 6 до 13 лет. Соответствующее обращение она направила премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам госпожи Останиной, посещение культурных мероприятий расширяет кругозор детей и «воспитывает в них эстетическое отношение к объектам культуры». Также это способствует укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и учит их любить свой регион, считает она.

Однако для некоторых семей покупка билетов на культурные мероприятия затруднительна, обратила внимание депутат. «У повзрослевших детей может не возникнуть интерес посещать учреждения культуры, если такая потребность не сформировалась в детстве»,— пояснила она в письме.

«Пушкинская карта» запущена с сентября 2021 года для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Ее номинал составляет 5 тыс. руб. в год, ею можно оплачивать походы в театры, музеи, кино и на концерты. Эксперты прогнозируют, что по итогам этого года объем билетного рынка достигнет 227 млрд руб., увеличившись на 20% год к году.

Подробности — в материале «Ъ» «Консолидированный поход».