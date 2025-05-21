Армения не ведет переговоры о вступлении в ЕС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не ведет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. Так он ответил на вопрос о том, как Армения сможет совмещать членство в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входит Россия.

«Армения не подавала заявку на членство в ЕС, переговоры в этом направлении не ведутся, и вопрос, который мог возникнуть при таком развитии событий, неуместен. И я не могу делать суждений по этому сценарию»,— заявил Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Ереване.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в ЕС. Следующим шагом власти планировали обсудить с коллегами из Брюсселя «дорожную карту» евроинтеграции, а затем провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. При этом пока у Армении нет статуса кандидата.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко говорил, что Россия обеспокоена стремлением Армении в Евросоюз, поскольку это несовместимо с членством республики в ЕАЭС. Армянские власти исключают планы выхода из ЕАЭС.

Лусине Баласян