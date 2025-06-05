Карелия и Пензенская область отозвали предложения о запрете майнинга

Правительство передумало вводить запрет на майнинг криптовалюты в Хакасии в связи с отсутствием прогнозируемого дефицита электроэнергии в регионе. Решение об этом было принято по итогам заседания правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Кроме того, Карелия и Пензенская область отозвали предложения о введении запрета на майнинг на своей территории, сообщила пресс-служба правительства.

Заседание комиссии провел вице-премьер Александр Новак. По его итогам также решили отложить на два месяца рассмотрение вопроса о круглогодичном запрете майнинга криптовалют в Забайкальском крае и Бурятии. Власти уточнили, что нужно оценить выпадающие доходы в электросетевом комплексе, а также подготовить нормативную базу для перераспределения высвобождаемой мощности от майнинговой нагрузки в пользу социально значимых потребителей. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба вместе с энергокомпаниями должны за этот период проработать меры для стимулирования привлечения майнинговой нагрузки в профицитные с точки зрения электроэнергии и мощности регионы.

С 1 января 2025 года майнинг полностью запрещен в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии—Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР — до 15 марта 2031 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Майнингу — Забайкальский край».