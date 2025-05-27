Майнингу — Забайкальский край

Правительство РФ может ввести запрет до 2031 года на майнинг криптовалют в южных частях Забайкальского края и Бурятии, как это уже произошло со связанным с ними энергосистемой югом Иркутской области. Предложенное региональными властями введение ограничений в Хакасии, Карелии и Пензенской области регуляторы сочли нецелесообразным. Участники рынка предупреждают, что запрет на легальный майнинг может стимулировать незаконную добычу криптовалют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Майнинг на юге Забайкальского края и на юге Бурятии может быть запрещен с 1 июля 2025 года до 15 марта 2031 года, следует из проекта протокола правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, запланированной на 4 июня (“Ъ” видел документы). Аналогичный запрет в апреле введен для южной части Иркутской области.

Предложенные местными властями ограничения на добычу криптовалют в Карелии, Хакасии и Пензенской области регуляторы считают нецелесообразными.

В южных частях Забайкальского края и Бурятии до 2030 года прогнозируется непокрываемый дефицит мощности, сказано в материалах правительственной комиссии. Сейчас в регионах действует запрет на добычу криптовалют в период зимних пиковых нагрузок — с 15 ноября по 15 марта. В Бурятии официальный «белый» майнинг отсутствует, следует из письма правительства региона. В Забайкальском крае также нет организаций, легально занимающихся добычей криптовалют, сообщал ранее “Ъ” первый замминистра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона Кирилл Газаев.

Южные части Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии связаны в юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири. Величина отключенной майнинговой нагрузки с 1 января по 15 марта 2025 года составила 320 МВт (около 450 млн кВт•ч), сообщали ранее “Ъ” в правительстве Иркутской области. Высвободившаяся мощность в период запрета могла обеспечить надежность энергосистемы Бурятии и Забайкальского края в целом.

С 1 января 2025 года майнинг полностью запрещен в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии—Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР — до 15 марта 2031 года. На юг Иркутской области ранее распространялся частичный запрет в период пиковых нагрузок, однако в апреле этого года был введен полный.

Изначально с просьбой запретить майнинг к вице-премьеру Александру Новаку и Минэнерго обратились руководители пяти регионов, но потом главы Хакасии, Карелии и Пензенской области отозвали письма, объяснив это рассмотрением альтернативных решений. Глава Хакасии Валентин Коновалов просил запретить майнинг в Абакано-Черногорской агломерации ежегодно с ноября по март из-за роста энергопотребления населением в регионе на 10,5% к 2023 году. Из-за деятельности дата-центра на территории Карелии, относящейся к Арктической зоне, сетевые организации за 2022–2024 годы недополучили около 830 млн руб., писал глава Карелии Артур Парфенчиков. Но, по данным Минэнерго, в энергосистемах Хакасии, Карелии и Пензенской области до 2030 года не прогнозируется дефицит электроэнергии и мощности, следует из проекта протокола.

В Минэнерго, «Системном операторе» и ФАС не ответили на запрос “Ъ”.

Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак 20 мая в интервью ТАСС рассказывал о наличии небольшого количества свободной сетевой мощности на севере: «Как раз там можно что-то подумать с майнерами, их туда посадить и рассмотреть возможность сетевого тарифа. Но это не льгота как таковая, а другой принцип тарифообразования». Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что к майнингу в дальневосточных регионах в условиях дефицита электроэнергии на производственные проекты надо относиться крайне осторожно.

Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов считает, что запрет майнинговой деятельности в регионах без учета конъюнктуры рынка не приносит желаемого эффекта, так как некоторые участники рынка продолжат работать незаконно, особенно недопустимо вводить запрет в энергопрофицитных регионах. «Для инвестора, желающего построить майнинговую инфраструктуру, нет механизма гарантий, что его деятельность не будет приостановлена»,— подчеркивает он. Легальный майнинг, по словам господина Безделова, обеспечивает стабильный график потребления и сглаживания во время пиковой нагрузки, а в случае отключения майнеров в рамках системы управления спросом цена на электроэнергию для остальных потребителей увеличивается.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что запрет майнинга противоречит инициативам отраслевых регуляторов стимулировать загрузку центров питания через попытку ввести оплату услуг по передаче исходя из максимально заявленной мощности. Потребителям, по его словам, не гарантируется обеспечение уже согласованных параметров потребления, а в сочетании с низкой эффективностью дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения в регионах подобные меры стимулируют развитие «серого» майнинга.

«Ограничение легальной деятельности должно быть возмездным: легальным майнерам необходимо компенсировать убытки от вынужденного прекращения деятельности»,— отмечает господин Сасим. Самые низкие цены на электроэнергию, по его словам, формируются в зоне дефицита активной мощности, поэтому необходимо проработать механизмы трансляции формирования указанного дефицита в рост цены на электроэнергию.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел