В Белой нашли останки предположительно пропавшего год назад школьника из Уфы

Следственное управление СКР по Башкирии изучает человеческие останки, обнаруженные сегодня рыбаком на берегу реки Белая, напротив деревни Алексеевка.

Как сообщает пресс-служба ведомства, будут проведены экспертизы для установления причины смерти и идентификации личности.

Одна из версий — останки могут принадлежать 14-летнему школьнику, пропавшему в марте 2024 года на берегу Белой.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Павел Паличев и Дамир Адигамов пропали 30 марта прошлого года. По словам родителей, школьники должны были гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева. Когда подростки перестали выходить на связь, были начаты поиски. 31 марта в лесу нашли портфели пропавших, а в мае — тело одного из них.

Олег Вахитов