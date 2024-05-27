Установлена личность найденного на берегу реки Белой подростка

Родители пропавшего 30 марта этого года 13-летнего мальчика опознали своего сына в подростке, тело которого обнаружили накануне на берегу реки Белой около парка Победы, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

В настоящее время проводятся экспертные исследования. Продолжаются поиски второго школьника.

Как сообщал «Ъ-Уфа», двое подростков 2010 года рождения Павел Паличев и Дамир Адигамов пропали 30 марта. По словам родителей, школьники должны были гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева. Когда подростки перестали выходить на связь, были организованы поисковые работы. 31 марта в лесу около шестой пристани нашли портфели мальчиков.

Майя Иванова

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