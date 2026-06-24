Лучший вратарь России-2025/26

По начатой еще в 1960 году традиции “Ъ” определяет лучшего голкипера российского футбольного сезона. Действующий обладатель награды Станислав Агкацев из «Краснодара» вновь вошел в число кандидатов на приз имени Льва Яшина. А всего на звание лучшего претендуют 13 игроков. Изучить статистику их выступлений можно здесь.

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина — ежегодная награда лучшему голкиперу футбольного сезона в СССР, а затем и в России. Она была учреждена журналом «Огонек» в 1960 году, после того как сборная Советского Союза завоевала золото на первом чемпионате Европы по футболу. Первым приз получил вратарь московского «Динамо» и сборной Лев Яшин. В его честь и была названа премия. После вхождения «Огонька» в структуру «Коммерсанта» в 2009 году награда вручается издательским домом. Победителя определяет редколлегия «Коммерсанта» на основе читательского голосования и после консультаций с футбольными специалистами.

На награду номинируются вратари, которые сыграли как минимум 20 матчей за сезон и при этом провели в качестве основных строго больше половины дистанции Российской премьер-лиги (РПЛ), то есть не меньше 16 матчей чемпионата. По итогам завершившегося сезона набралось 13 голкиперов, выполнивших эти условия.

Лучший вратарь сезона 2024/25 Станислав Агкацев вновь включен в число номинантов. Второй чемпионат России подряд он провел полностью, не пропустив ни единого матча. Правда, в этом сезоне, в отличие от прошлого, его команда осталась без трофеев.

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В начале своей спортивной карьеры Лев Яшин играл в хоккей с шайбой (с 1950 по 1953 год). В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призером чемпионата страны, выступая на позиции вратаря. Перед хоккейным чемпионатом мира 1954 года Яшин был кандидатом в сборную, но решил сконцентрироваться на футболе в составе «Динамо» — за этот клуб он играл с 1949 года и вплоть до окончания своей футбольной карьеры в 1971 году Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Вместе с «Динамо» Лев Яшин пять раз (1954, 1955, 1957, 1959 и 1963 годы) становился чемпионом СССР и три раза выигрывал кубок страны по футболу. С 1954 года он занял место вратаря сборной СССР и в общей сложности провел за нее 78 матчей. Вместе со сборной Яшин выиграл Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году и Кубок Европы 1960 года Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Во всем мире Льва Яшина называли «черной пантерой» (за его всегда черную вратарскую форму, подвижность и акробатические прыжки), а также «черным пауком» или «черным осьминогом» — за его длинные хваткие руки Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Сам Лев Яшин в своей книге «Записки вратаря» 1976 года писал: «Не могу пожаловаться на то, что спортивная слава обошла меня стороной. И писали обо мне тоже немало. Но никогда не доставалось на мою долю эпитетов вроде "человек-птица" или "человек-тигр". И это справедливо. Я к категории феноменов не принадлежу. Никогда ноги не хотели подбрасывать меня в воздух сами, наоборот, всякий раз, отталкиваясь для очередного прыжка за мячом, я ощущал, как велика сила земного притяжения. Никогда мяч не лип к моим вратарским перчаткам сам, наоборот, нас с ним всегда связывали отношения, какие связывают дрессировщика с коварным и непокладистым зверьком» Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала "Огонёк" В 1963 году в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» Лев Яшин играл за сборную мира в матче, посвященном столетию английского футбола. Французский футболист и нападающий Раймон Копа, участник той же команды, вспоминал: «Кажется, Лев не осознавал, что на тренировках в сборной мира не принято выкладываться на все сто процентов, это своего рода подготовка к шоу. То ли в Союзе его просили не подвести, то ли сам по себе человек такой. Помню, мы били-били ему на тренировке, но забить так и не смогли. Чего уж говорить о самой игре — для него было принципом ни в коем случае не пропустить, и он своего добился» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» В 1963 году Лев Яшин получил приз лучшего футболиста Европы — «Золотой мяч». По настоящее время он является единственным вратарем, получившим эту премию. Позднее в предисловии к своей книге «Записки вратаря» Яшин сказал о своем успехе так: «Короче говоря, если я и достиг чего-то в спорте, то шел к этим достижениям тем же путем, что идет каждый мастеровой человек. И это мне дороже всего. Не стану утверждать, что все, что принес мне спорт, я не ценю — победы, рукопожатия друзей, овации переполненных стадионов, автографы, пресс-конференции, медали, толпы у отелей крупнейших городов мира, далекие аэропорты, стрекот кинокамер за воротами, светящиеся восторгом и завистью глаза мальчишек. Все это доставило много счастливых мгновений, навсегда сохранилось в памяти. Но если бы память сохранила только эти блестки и не сохранила другого, главного — соленого пота и трудовых мозолей, честное слово, я не стал бы браться за перо» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» 27 мая 1971 года в Москве в присутствии 103 тыс. зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина. Сборная клубов всесоюзного спортобщества «Динамо» (в матче участвовали футболисты из Москвы, Киева и Тбилиси) играла против сборной звезд мира, за которую выступали Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и другие. Покидая поле по ходу матча, Яшин передал свои перчатки 23-летнему вратарю Владимиру Пильгую, символично назначив его своим преемником в «Динамо». Матч закончился со счетом 2:2 Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Лев Яшин (на фото — второй слева) много курил. Такие тренеры, как Михаил Якушин и Гавриил Качалин, которые категорически запрещали делать это своим подопечным, относились к пристрастию Яшина снисходительно. Из-за курения Лев Яшин часто страдал от язвы желудка, поэтому всегда носил с собой пищевую соду — она уменьшала боль Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Лев Яшин провел 22 сезона в одном клубе (с 1949 по 1970 год). За все время голкипер вышел на поле в 326 матчах «Динамо», пропустив 252 мяча. Даже в матчах за сборную Яшин играл в форме с буквой «Д» на футболке Фото: AP Лев Яшин стал первым вратарем в советском футболе, кто провел сто игр «на ноль». Сейчас в символическом «Клубе Льва Яшина» состоят еще три десятка голкиперов. В клуб попадают вратари из российских или советских клубов, в карьере которых насчитывается сто или более «сухих» матчей. Лев Яшин также является лучшим голкипером ХХ века по версии FIFA Фото: AP / Bippa Талант Льва Яшина нашел отражение и в литературе своего времени: Владимир Высоцкий написал о нем в песне «Вратарь», Роберт Рождественский посвятил Яшину стихотворение «Года летят», а Евгений Евтушенко написал о легендарном спортсмене стихотворение «Вратарь выходит из ворот» (и прочитал его перед матчами сборных «Динамо» и сборных мира — ветеранов и действующих на тот момент игроков — в день празднования 60-летнего юбилея Льва Яшина 10 августа 1989 года на стадионе «Динамо») Фото: AP / Novosti 18 марта 1990 года Лев Яшин получил звание Героя Социалистического Труда, пробыв им всего лишь два дня. Он умер 20 марта после осложнений, вызванных гангреной, из-за которой ему ампутировали левую ногу в 1984 году Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» 20 октября 2019 года в матче 13-го тура чемпионата России «Динамо»—«Краснодар» вратари клубов Антон Шунин (на фото) и Матвей Сафонов вышли на поле в черных кепках в честь 90-летнего юбилея со дня рождения Льва Яшина. В тот же день в черной кепке вышел на игру голкипер «Оренбурга» Андрей Климович Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 13 В начале своей спортивной карьеры Лев Яшин играл в хоккей с шайбой (с 1950 по 1953 год). В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призером чемпионата страны, выступая на позиции вратаря. Перед хоккейным чемпионатом мира 1954 года Яшин был кандидатом в сборную, но решил сконцентрироваться на футболе в составе «Динамо» — за этот клуб он играл с 1949 года и вплоть до окончания своей футбольной карьеры в 1971 году Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Вместе с «Динамо» Лев Яшин пять раз (1954, 1955, 1957, 1959 и 1963 годы) становился чемпионом СССР и три раза выигрывал кубок страны по футболу. С 1954 года он занял место вратаря сборной СССР и в общей сложности провел за нее 78 матчей. Вместе со сборной Яшин выиграл Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году и Кубок Европы 1960 года Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Во всем мире Льва Яшина называли «черной пантерой» (за его всегда черную вратарскую форму, подвижность и акробатические прыжки), а также «черным пауком» или «черным осьминогом» — за его длинные хваткие руки Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Сам Лев Яшин в своей книге «Записки вратаря» 1976 года писал: «Не могу пожаловаться на то, что спортивная слава обошла меня стороной. И писали обо мне тоже немало. Но никогда не доставалось на мою долю эпитетов вроде "человек-птица" или "человек-тигр". И это справедливо. Я к категории феноменов не принадлежу. Никогда ноги не хотели подбрасывать меня в воздух сами, наоборот, всякий раз, отталкиваясь для очередного прыжка за мячом, я ощущал, как велика сила земного притяжения. Никогда мяч не лип к моим вратарским перчаткам сам, наоборот, нас с ним всегда связывали отношения, какие связывают дрессировщика с коварным и непокладистым зверьком» Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала "Огонёк" В 1963 году в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» Лев Яшин играл за сборную мира в матче, посвященном столетию английского футбола. Французский футболист и нападающий Раймон Копа, участник той же команды, вспоминал: «Кажется, Лев не осознавал, что на тренировках в сборной мира не принято выкладываться на все сто процентов, это своего рода подготовка к шоу. То ли в Союзе его просили не подвести, то ли сам по себе человек такой. Помню, мы били-били ему на тренировке, но забить так и не смогли. Чего уж говорить о самой игре — для него было принципом ни в коем случае не пропустить, и он своего добился» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» В 1963 году Лев Яшин получил приз лучшего футболиста Европы — «Золотой мяч». По настоящее время он является единственным вратарем, получившим эту премию. Позднее в предисловии к своей книге «Записки вратаря» Яшин сказал о своем успехе так: «Короче говоря, если я и достиг чего-то в спорте, то шел к этим достижениям тем же путем, что идет каждый мастеровой человек. И это мне дороже всего. Не стану утверждать, что все, что принес мне спорт, я не ценю — победы, рукопожатия друзей, овации переполненных стадионов, автографы, пресс-конференции, медали, толпы у отелей крупнейших городов мира, далекие аэропорты, стрекот кинокамер за воротами, светящиеся восторгом и завистью глаза мальчишек. Все это доставило много счастливых мгновений, навсегда сохранилось в памяти. Но если бы память сохранила только эти блестки и не сохранила другого, главного — соленого пота и трудовых мозолей, честное слово, я не стал бы браться за перо» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» 27 мая 1971 года в Москве в присутствии 103 тыс. зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина. Сборная клубов всесоюзного спортобщества «Динамо» (в матче участвовали футболисты из Москвы, Киева и Тбилиси) играла против сборной звезд мира, за которую выступали Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и другие. Покидая поле по ходу матча, Яшин передал свои перчатки 23-летнему вратарю Владимиру Пильгую, символично назначив его своим преемником в «Динамо». Матч закончился со счетом 2:2 Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Лев Яшин (на фото — второй слева) много курил. Такие тренеры, как Михаил Якушин и Гавриил Качалин, которые категорически запрещали делать это своим подопечным, относились к пристрастию Яшина снисходительно. Из-за курения Лев Яшин часто страдал от язвы желудка, поэтому всегда носил с собой пищевую соду — она уменьшала боль Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Лев Яшин провел 22 сезона в одном клубе (с 1949 по 1970 год). За все время голкипер вышел на поле в 326 матчах «Динамо», пропустив 252 мяча. Даже в матчах за сборную Яшин играл в форме с буквой «Д» на футболке Фото: AP Лев Яшин стал первым вратарем в советском футболе, кто провел сто игр «на ноль». Сейчас в символическом «Клубе Льва Яшина» состоят еще три десятка голкиперов. В клуб попадают вратари из российских или советских клубов, в карьере которых насчитывается сто или более «сухих» матчей. Лев Яшин также является лучшим голкипером ХХ века по версии FIFA Фото: AP / Bippa Талант Льва Яшина нашел отражение и в литературе своего времени: Владимир Высоцкий написал о нем в песне «Вратарь», Роберт Рождественский посвятил Яшину стихотворение «Года летят», а Евгений Евтушенко написал о легендарном спортсмене стихотворение «Вратарь выходит из ворот» (и прочитал его перед матчами сборных «Динамо» и сборных мира — ветеранов и действующих на тот момент игроков — в день празднования 60-летнего юбилея Льва Яшина 10 августа 1989 года на стадионе «Динамо») Фото: AP / Novosti 18 марта 1990 года Лев Яшин получил звание Героя Социалистического Труда, пробыв им всего лишь два дня. Он умер 20 марта после осложнений, вызванных гангреной, из-за которой ему ампутировали левую ногу в 1984 году Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» 20 октября 2019 года в матче 13-го тура чемпионата России «Динамо»—«Краснодар» вратари клубов Антон Шунин (на фото) и Матвей Сафонов вышли на поле в черных кепках в честь 90-летнего юбилея со дня рождения Льва Яшина. В тот же день в черной кепке вышел на игру голкипер «Оренбурга» Андрей Климович Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Смотреть

Всего приз имени Льва Яшина вручали 62 раза: по 31 разу в СССР и России. Долгое время рекордсменом по количеству наград оставался вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев. Лучшим голкипером страны его признавали шесть раз (1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988 годы).

В 2013 году его рекорд побил армеец Игорь Акинфеев, получивший свою седьмую награду. Сейчас у него 11 побед в конкурсе (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 и 2022/2023).

По три раза приз присуждался Льву Яшину («Динамо», Москва), Евгению Рудакову («Динамо», Киев), Станиславу Черчесову («Спартак», Москва), Сергею Овчинникову («Локомотив», Москва), Вячеславу Малафееву («Зенит», Санкт-Петербург).

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме — единственный обладатель премии, родившийся за пределами постсоветского пространства (гражданин Бразилии, с 2015 года — России).

Рекордсмены по числу наград — голкиперы московского «Спартака». Вратари этой команды признавались лучшими 14 раз: Ринат Дасаев (6), Станислав Черчесов (3), Александр Прохоров (2), Александр Филимонов (1), Артем Ребров (1) и Александр Максименко (1).

На втором месте — вратари ЦСКА, у которых 13 наград: 11 — у Игоря Акинфеева, еще по одной у советских футболистов Юрия Пшеничникова и Владимира Астаповского.

Замыкают тройку лидеров голкиперы московского «Локомотива» — семь наград: Сергей Овчинников (3), Руслан Нигматуллин (2), Владимир Маслаченко (1), Маринато Гильерме (1).

Лауреатами награды также становились вратари тбилисского «Динамо», московского «Торпедо», донецкого «Шахтера», волгоградского «Ротора», «Ростова» и «Краснодара». Премию не вручали в 1978 и 1999 годах, так как редколлегия «не нашла достойного кандидата». Из-за пандемии коронавируса также не был определен лучший вратарь по итогам сезона-2019/20.