Лучший вратарь России-2025/26
Голосование за кандидатов на приз имени Льва Яшина
По начатой еще в 1960 году традиции “Ъ” определяет лучшего голкипера российского футбольного сезона. Действующий обладатель награды Станислав Агкацев из «Краснодара» вновь вошел в число кандидатов на приз имени Льва Яшина. А всего на звание лучшего претендуют 13 игроков. Изучить статистику их выступлений можно здесь.
Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина — ежегодная награда лучшему голкиперу футбольного сезона в СССР, а затем и в России. Она была учреждена журналом «Огонек» в 1960 году, после того как сборная Советского Союза завоевала золото на первом чемпионате Европы по футболу. Первым приз получил вратарь московского «Динамо» и сборной Лев Яшин. В его честь и была названа премия. После вхождения «Огонька» в структуру «Коммерсанта» в 2009 году награда вручается издательским домом. Победителя определяет редколлегия «Коммерсанта» на основе читательского голосования и после консультаций с футбольными специалистами.
На награду номинируются вратари, которые сыграли как минимум 20 матчей за сезон и при этом провели в качестве основных строго больше половины дистанции Российской премьер-лиги (РПЛ), то есть не меньше 16 матчей чемпионата. По итогам завершившегося сезона набралось 13 голкиперов, выполнивших эти условия.
Лучший вратарь сезона 2024/25 Станислав Агкацев вновь включен в число номинантов. Второй чемпионат России подряд он провел полностью, не пропустив ни единого матча. Правда, в этом сезоне, в отличие от прошлого, его команда осталась без трофеев.
Фотогалерея
Всего приз имени Льва Яшина вручали 62 раза: по 31 разу в СССР и России. Долгое время рекордсменом по количеству наград оставался вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев. Лучшим голкипером страны его признавали шесть раз (1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988 годы).
В 2013 году его рекорд побил армеец Игорь Акинфеев, получивший свою седьмую награду. Сейчас у него 11 побед в конкурсе (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 и 2022/2023).
По три раза приз присуждался Льву Яшину («Динамо», Москва), Евгению Рудакову («Динамо», Киев), Станиславу Черчесову («Спартак», Москва), Сергею Овчинникову («Локомотив», Москва), Вячеславу Малафееву («Зенит», Санкт-Петербург).
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме — единственный обладатель премии, родившийся за пределами постсоветского пространства (гражданин Бразилии, с 2015 года — России).
Рекордсмены по числу наград — голкиперы московского «Спартака». Вратари этой команды признавались лучшими 14 раз: Ринат Дасаев (6), Станислав Черчесов (3), Александр Прохоров (2), Александр Филимонов (1), Артем Ребров (1) и Александр Максименко (1).
На втором месте — вратари ЦСКА, у которых 13 наград: 11 — у Игоря Акинфеева, еще по одной у советских футболистов Юрия Пшеничникова и Владимира Астаповского.
Замыкают тройку лидеров голкиперы московского «Локомотива» — семь наград: Сергей Овчинников (3), Руслан Нигматуллин (2), Владимир Маслаченко (1), Маринато Гильерме (1).
Лауреатами награды также становились вратари тбилисского «Динамо», московского «Торпедо», донецкого «Шахтера», волгоградского «Ротора», «Ростова» и «Краснодара». Премию не вручали в 1978 и 1999 годах, так как редколлегия «не нашла достойного кандидата». Из-за пандемии коронавируса также не был определен лучший вратарь по итогам сезона-2019/20.