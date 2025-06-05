Союз журналистов России назвал обыски в Ura.ru демонстративной силовой акцией

Союз журналистов России опубликовал заявление в связи с обысками в редакции агентства Ura.ru в Екатеринбурге. В тексте заявления действия полиции названы «демонстративной силовой акцией». Союз выразил журналистам агентства поддержу и пообещал оказать всю необходимую помощь.

«Была применена сила, журналистам предстоит медосвидетельствование. От сотрудников редакции нам известно, что силовики препятствовали доступу адвокатов к журналистам... Союз журналистов России считает подобные силовые мероприятия в отношении прессы недопустимыми»,— говорится в заявлении.

Обыски в региональной редакции и квартирах нескольких сотрудников Ura.ru прошли утром 5 июня. Известно о задержании журналистов Анны Салымской, Сергея Бодрова и Дениса Аллаярова. Двух последних допросили в качестве свидетелей и отпустили домой, сообщал «Ъ-Урал». СМИ также писали о недопуске адвоката к господину Аллаярову, а также о применении силы к главному редактору Диане Козловой.

Адвокат господина Бодрова рассказал «Осторожно, новости», что обыски в редакции прошли в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного 15 апреля против сотрудников полиции (ч. 3 ст. 286 УК). ТАСС сообщал, что силовики обнаружили на компьютерах в редакции подтверждения покупки оперативных сводок у представителей силовых структур.

Полина Мотызлевская