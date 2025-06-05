В «Новой перевозочной компании» сменился гендиректор

Валерий Шпаков покидает должность генерального директора АО «Новая перевозочная компания», сообщили в пресс-службе. Новым главой НПК назначен Кирилл Прокофьев.

Господин Шпаков занимал пост гендиректора с 2007 года. В 2016 году возглавил группу Globaltrans, которой до начала года принадлежали акции НПК. Господин Прокофьев, как отметили в пресс-службе, работает в сфере железнодорожных перевозок более 15 лет, с 2017 года руководит компанией «Балттранссервис».

НПК — одно из крупнейших российских предприятий грузовых железнодорожных перевозок, занимается транспортировкой продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов в полувагонах. В 2024 году НПК перевезла 50,7 млн тонн грузов. В парке компании присутствует около 47,7 тыс. единиц подвижного состава.

Ранее 100% акций НПК принадлежало Globaltrans, в апреле компания передала все железнодорожные активы управляющей компании ЗПИФа «Трансатлант».

Подробнее — в материале «Globaltrans сходит с путей».

Екатерина Отрашкевич