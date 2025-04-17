Globaltrans передал железнодорожные активы ООО «Трансатлант»

Одна из ведущих групп в сфере грузоперевозок Globaltrans передала 100% долей участия в своих дочерних компаниях в пользу «КСП капитал управление активами» у которой в доверительном управлении находится закрытый паевой инвестиционный фонд «Трансатлант». Сумма проданных активов составила $767 млн, оплата должна состояться в течение 90 дней с даты закрытия сделки.

В список переданных компаний вошли «Балтранссервис», ООО «ГТИ менеджмент», «Новая перевозочная компания», «Уральская вагоноремонтная компания» и Adaptive Capital Ltd ООО. Также Globaltrans уступила покупателю все права, включая право требования и получения основной суммы долга и начисленных процентов, по договорам внутригруппового займа между компанией и ООО ГТИМ и между компанией и «Адэптив».

«Как сообщалось ранее, компания намерена распределить все или почти все средства, полученные от продажи, в качестве специальных дивидендов. Любое такое распределение, включая его размер и соответствующую дату, на которую определяются акционеры, имеющие право на получение дивидендов, зависит от принятия решения советом директоров компании»,— сказано в сообщении компании.

Общий парк Globaltrans превышает 63,5 тыс. единиц подвижного состава. В отчете за 2024 год компания писала, что рынок грузоперевозок испытывает давление из-за профицита вагонов и операционных сложностей. В том же году грузооборот и погрузка группы снизились на 10%. При этом чистая прибыль увеличилась на 2%, до 39,4 млрд руб.

Екатерина Отрашкевич