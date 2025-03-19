Globaltrans сходит с путей
Железнодорожный оператор может продать бизнес за $766,76 млн
Крупный железнодорожный оператор Globaltrans, управляющий более 63,5 тыс. единиц подвижного состава, задумался о продаже бизнеса за $766,76 млн. Вопрос рассмотрят акционеры 3 апреля. Потенциальный покупатель — российский стратегический инвестор, который может приобрести активы через ЗПИФ. По итогам 2024 года Globaltrans отчитался о росте давления на рынок железнодорожных перевозок.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
Акционеры железнодорожного оператора Globaltrans 3 апреля 2025 года рассмотрят вопрос о продаже дочерних компаний группы за $766,76 млн. Потенциальный покупатель — ЗПИФ «Трансатлант» под управлением «КСП Капитал Управление Активами». Об этом Globaltrans сообщил 19 марта, совет директоров одобрил вопрос о созыве собрания акционеров. В сделку могут войти 100% ООО «БалтТрансСервис» (БТС), ООО «ГТИ Менеджмент», АО «Новая перевозочная компания» (НТК), АО «Уральская вагоноремонтная компания» (УВК) и 100% акций Adaptive Capital Ltd.
В Globaltrans «Ъ» сообщили, что потенциальный покупатель — российский стратегический инвестор, который заинтересован в дальнейшем развитии операционного бизнеса.
«В случае одобрения сделка будет структурирована в форме договора купли-продажи, заключаемого с российским ЗПИФ»,— сообщили в компании.
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Источник: Infoline Rail Russia Top.
Общий парк Globaltrans — более 63,5 тыс. единиц подвижного состава. БТС специализируется на железнодорожных перевозках нефтеналивных грузов и управляет парком цистерн. НТК в основном занимается перевозкой насыпных грузов в универсальных полувагонах. УВК выполняет капитальный, деповский ремонт полувагонов и ремонт колесных пар. «ГТИ Менеджмент» занимается сдачей в аренду подвижного состава, в основном другим компаниям группы, и оказывает транспортно-экспедиторские услуги. А в интересах Adaptive Capital Ltd. проводился выкуп GDR Globaltrans. Как сообщала группа по окончании оферты в январе 2025 года, совокупный объем купленных в рамках предложения расписок оценивается в 14,23% капитала Globaltrans.
На конец 2023 года, по данным отчетности, 26,7% Globaltrans владела AQNIET Capital LLP казахстанского бизнесмена Кайрата Итемгенова. Еще 11,5% было у Marigold Investments Ltd., которую связывают с одним из основателей Globaltrans Андреем Филатовым. Также среди акционеров назывались Litten Investments Ltd. (5,1%), Transportation Investments Management Ltd. (0,9%) и менеджмент с долей 0,1%. Free-float Globaltrans — 55,7%.
На 12:50 19 марта GDR Globaltrans на бирже Астаны (AIX) снижаются на 6,76%, до $3,45 за расписку. Капитализация — $615,19 млн.
В отчетности за 2024 год Globaltrans сообщал, что рынок железнодорожных перевозок испытывает серьезное давление на фоне операционных сложностей и профицита вагонов. Так, компания отметила снижение грузооборота и погрузки на сети, инфраструктурные ограничения и меры ОАО РЖД по ограничению количества подвижного состава. Кроме того, Globaltrans отчитался о росте давления на затраты операторов из-за увеличения тарифов на перевозку порожних вагонов, а также роста стоимости ремонтов и запчастей.
В этих условиях грузооборот и погрузка Globaltrans в 2024 году снизились на 10% год к году. Скорректированная выручка выросла на 6%, до 92,7 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 3%, до 53,9 млрд руб., чистая прибыль выросла на 2%, до 39,4 млрд руб. На горизонте пяти лет потребуются значительные инвестиции для поддержания текущих объемов бизнеса, указывал Globaltrans.