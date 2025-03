Globaltrans сходит с путей

Крупный железнодорожный оператор Globaltrans, управляющий более 63,5 тыс. единиц подвижного состава, задумался о продаже бизнеса за $766,76 млн. Вопрос рассмотрят акционеры 3 апреля. Потенциальный покупатель — российский стратегический инвестор, который может приобрести активы через ЗПИФ. По итогам 2024 года Globaltrans отчитался о росте давления на рынок железнодорожных перевозок.

Акционеры железнодорожного оператора Globaltrans 3 апреля 2025 года рассмотрят вопрос о продаже дочерних компаний группы за $766,76 млн. Потенциальный покупатель — ЗПИФ «Трансатлант» под управлением «КСП Капитал Управление Активами». Об этом Globaltrans сообщил 19 марта, совет директоров одобрил вопрос о созыве собрания акционеров. В сделку могут войти 100% ООО «БалтТрансСервис» (БТС), ООО «ГТИ Менеджмент», АО «Новая перевозочная компания» (НТК), АО «Уральская вагоноремонтная компания» (УВК) и 100% акций Adaptive Capital Ltd.

В Globaltrans «Ъ» сообщили, что потенциальный покупатель — российский стратегический инвестор, который заинтересован в дальнейшем развитии операционного бизнеса.

«В случае одобрения сделка будет структурирована в форме договора купли-продажи, заключаемого с российским ЗПИФ»,— сообщили в компании.

Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Место в целом По количеству вагонов 2024 2023 По перевозкам По грузообороту В собственности В управлении ПГК 1 1 1 2 3 3 ФГК 2 2 3 4 1 1 «Деметра-Холдинг» 3 3 7 7 2 2 НТК 4 8 2 1 7 4 Globaltrans 5 5 5 6 5 6 «Трансойл» 6 6 4 5 6 7 «Модум-Транс» 7 7 6 3 12 5 «Атлант» 8 9 8 9 4 8 «Уголь-Транс» 9 10 10 8 11 12 «Нефтетранссервис» 10 4 6 12 8 10 «Трансконтейнер» 11 11 13 10 9 9 «Газпромтранс» 12 13 15 15 14 11 RailGo 13 12 14 16 10 13 «Новотранс» 14 14 12 11 13 14 «Первый промышленный оператор» 15 16 9 20 15 15 «ЛУКОЙЛ-Транс» 16 15 17 21 — 16 «Евросиб СПб» 17 18 23 23 18 22 «Транспортные технологии» 18 17 20 19 24 17 FESCO 19 19 22 13 16 21 «Апатит» 20 22 16 18 19 27 Открыть в новом окне Источник: Infoline Rail Russia Top.

Общий парк Globaltrans — более 63,5 тыс. единиц подвижного состава. БТС специализируется на железнодорожных перевозках нефтеналивных грузов и управляет парком цистерн. НТК в основном занимается перевозкой насыпных грузов в универсальных полувагонах. УВК выполняет капитальный, деповский ремонт полувагонов и ремонт колесных пар. «ГТИ Менеджмент» занимается сдачей в аренду подвижного состава, в основном другим компаниям группы, и оказывает транспортно-экспедиторские услуги. А в интересах Adaptive Capital Ltd. проводился выкуп GDR Globaltrans. Как сообщала группа по окончании оферты в январе 2025 года, совокупный объем купленных в рамках предложения расписок оценивается в 14,23% капитала Globaltrans.

На конец 2023 года, по данным отчетности, 26,7% Globaltrans владела AQNIET Capital LLP казахстанского бизнесмена Кайрата Итемгенова. Еще 11,5% было у Marigold Investments Ltd., которую связывают с одним из основателей Globaltrans Андреем Филатовым. Также среди акционеров назывались Litten Investments Ltd. (5,1%), Transportation Investments Management Ltd. (0,9%) и менеджмент с долей 0,1%. Free-float Globaltrans — 55,7%.

На 12:50 19 марта GDR Globaltrans на бирже Астаны (AIX) снижаются на 6,76%, до $3,45 за расписку. Капитализация — $615,19 млн.

В отчетности за 2024 год Globaltrans сообщал, что рынок железнодорожных перевозок испытывает серьезное давление на фоне операционных сложностей и профицита вагонов. Так, компания отметила снижение грузооборота и погрузки на сети, инфраструктурные ограничения и меры ОАО РЖД по ограничению количества подвижного состава. Кроме того, Globaltrans отчитался о росте давления на затраты операторов из-за увеличения тарифов на перевозку порожних вагонов, а также роста стоимости ремонтов и запчастей.

В этих условиях грузооборот и погрузка Globaltrans в 2024 году снизились на 10% год к году. Скорректированная выручка выросла на 6%, до 92,7 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 3%, до 53,9 млрд руб., чистая прибыль выросла на 2%, до 39,4 млрд руб. На горизонте пяти лет потребуются значительные инвестиции для поддержания текущих объемов бизнеса, указывал Globaltrans.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина