Кремль ожидал услышать жесткое осуждение атак ВСУ по аэродромам со стороны США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после атаки ВСУ по аэродромам РФ Россия предпочла бы услышать «жесткое осуждение» со стороны международного сообщества. Так он ответил на вопрос «Ъ» о том, посчитали ли достаточным в Кремле заявление Дональда Трампа об этих атаках в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

«В ходе телефонного разговора, который состоялся вчера, президент США действительно сказал, что он не располагал какой-либо информацией по подготовке этого террористического акта со стороны киевского режима. Но если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение, как минимум, этого террористического акта»,— сказал Дмитрий Песков.

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