Мосбиржа с 10 июня запустит торги фьючерсами на апельсиновый сок

Московская биржа (MOEX: MOEX) начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на апельсиновый сок. Торги запустят с 10 июня, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Новый инструмент будет отражать изменение цен на замороженный концентрированный апельсиновый сок. Мосбиржа отмечает, что цены на него зависят не только от спроса и предложения, но и от погоды, урожая и регулярности поставок.

Расчетные фьючерсы на апельсиновый сок не предполагают его физической поставки, но позволят трейдерам использовать движения цен в торговых стратегиях. Российские производители и промышленные потребители смогут задействовать фьючерсные контракты для ценового хеджирования.

Торговый код фьючерсного контракта — ORANGE, котировка — в долларах США (за 1 фунт). Лот контракта — 100 фунтов (около 22 тыс. руб.), сроки исполнения: шесть раз в год — в январе, марте, мае, июле, сентябре и ноябре. Расчеты по контрактам будут проходить в российских рублях.

На срочном рынке Мосбиржи уже торгуются два вида фьючерсных контрактов на товары агропромышленного комплекса — какао и кофе. В конце 2024 года сообщалось, что биржа пополнит список инструментов более чем 30 новыми деривативами.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Ключевая ставка обоснуется на Мосбирже».