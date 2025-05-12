Банкиры делятся хищениями

Банкиры предлагают разделить ответственность за хищение денег телефонными мошенниками с операторами связи: если банк был предупрежден о подозрительном номере и осуществил перевод, средства возвращает он, а если не получил эту информацию, то оператор связи. Они считают, что начать опробовать эту систему надо с крупнейших игроков рынка связи и кредитных организаций. Эксперты считают, что в противном случае для небольших банков это может стать как технологической, так и финансовой проблемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, банковское сообщество вместе с Национальным советом финансового рынка (НСФР) направило в Минцифры письмо со своими предложениями относительно совершенствования взаимодействия кредитных организаций с операторами связи для борьбы с мошенничеством. Банкиры считают, что операторы должны выявлять телефонные звонки и сообщения от мошенников и направлять информацию банкам, а критерии, по которым их будут определять, выработает правительство. При этом в случае мошенничества, если банк перевел деньги на подозрительный номер, который ему передал оператор связи, средства клиенту возвращает кредитная организация, а если оператор связи не сообщил о подозрительных звонках и не заблокировал номер, то возвращает украденное уже он. Банкиры также настаивают, что на первом этапе эта система взаимодействия должна начать работать между крупнейшими операторами связи и системно значимыми кредитными организациями (СЗКО). Данные предложения НСФР направил в Минцифры.

Как пояснил “Ъ” глава НСФР Андрей Емелин, в ситуации со взаимодействием банков и операторов связи, по сути, высказывается благопожелание относительно того, чтобы между ними были налажены договорные отношения по обмену информацией, касающейся звонков, связанных с мошенничеством. «На наш взгляд, основывать систему на договорах, которые должны заключить все банки со всеми операторами связи, это практически нереализуемо,— продолжает он.— Поэтому банковское сообщество предлагает установление правительством определенного порядка такого взаимодействия и стадийность запуска этой системы». «Сначала эту систему предлагаем запустить на большой четверке операторов и СЗКО, и только после того, как мы ее апробируем, оценим реальные технические параметры функционирования и затраты на ее масштабирование, можно будет перейти к интеграции данного функционала в создаваемую Минцифры государственную информационную систему антифрода и уже через нее выстраивать информационный обмен всех со всеми»,— добавил господин Емелин, отметив, что пока базовая система находится на ранней стадии разработки.

Операторы связи делить финансовую ответственность с банками не готовы. «Мы приветствуем подобные инициативы в части консолидации усилий рынка по противодействию мошенничеству и обмену данными,— отметили в пресс-службе Т2.— Все существующие механизмы по выявлению — вероятностные, и пока нет гарантированных способов определить вызов как мошеннический. Более того, принимая во внимание погрешности работы аналитических моделей, есть риск недоведения до клиента полезных вызовов, что является неисполнением прямой обязанности оператора связи». При этом оператор не должен нести финансовую ответственность за действия пользователей услуг связи и третьих лиц, уверены там. «Мы не согласны с отраженным в законопроекте подходом. Оператор связи в отличие от банка не может контролировать денежные переводы граждан и не извлекает прибыль из денежных средств, размещенных на банковских счетах,— отметили в пресс-службе "МегаФона".— Ответственность для оператора, по нашему мнению, возможна, только когда им не выполнены конкретные, предусмотренные законом меры».

В Минцифры “Ъ” сообщили, что получили письмо НСФР и в данный момент формируют свою позицию, так что говорить о каких-либо деталях пока преждевременно. Вместе с тем в ведомстве отметили, что в рамках закона по борьбе с кибермошенничеством будет создана специальная платформа для взаимодействия госорганов, операторов связи и банков, которая поможет еще эффективнее предотвращать и пресекать телефонное и онлайн-мошенничество.

Эксперты отмечают, что ни один технологический метод борьбы с мошенничеством не может на 100% защитить от мошенников, но эффективное взаимодействие банков и операторов связи могло бы заметно снизить объем краж. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что для выявления мошеннических звонков могут быть привлечены как формальные методы (указанный отправитель не совпадает с фактическим, использование ключевых слов и так далее), так и алгоритмы искусственного интеллекта. «Разумеется, это повлечет определенные затраты, но, скорее, разумные и оправданные результатами. Для больших банков это достаточно небольшие цифры в бюджетах, для маленьких может стать проблемой»,— говорит он. В свою очередь, председатель комиссии по безопасности финансового рынка ТПП РФ Тимур Аитов обращает внимание, что можно придумать разные критерии для выявления мошенников, но по закону мошенником кого-то может назвать только суд, от этого и надо отталкиваться: заранее никого мошенником считать нельзя.

Максим Буйлов