Boeing договорился с властями США о прекращении преследования за крушения 737 Max

Корпорация Boeing достигла соглашения с Министерством юстиции США, которое позволит ей избежать судебного преследования за крушения двух самолетов 737 Max в 2018 и 2019 годах. Об этом стало известно 4 июня из документов, поданных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В соответствии с соглашением Boeing выплатит семьям погибших компенсации на общую сумму $444,5 млн, а также вложит $455 млн в улучшение систем безопасности и проверок качества. Кроме того, корпорация выплатит штраф в размере $243,6 млн. Таким образом, общая сумма выплат составит около $1,1 млрд.

Самолеты Boeing 737 Max потерпели крушение в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах. В результате двух этих авиакатастроф погибло в общей сложности 346 человек. В начале 2021 года Минюст США и Boeing достигли соглашения, которое помогло компании избежать уголовного преследования по этим делам. В частности, корпорация согласилась выплатить штраф $2,5 млрд и должна была в течение трех лет находиться под наблюдением независимой комиссии экспертов.

Однако в январе 2024-го, после инцидента, во время которого у 737 Max 9 во время полета оторвалась заглушка люка аварийного выхода, американские власти возобновили расследование дела. Они сочли, что компания нарушала условия первоначального соглашения, в частности не приняла достаточных мер для предотвращения нарушений. Суд по делу должен был состояться 23 июня, однако теперь он отменен.

Яна Рождественская