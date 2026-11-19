«Здесь, пожалуй, прежде всего вопросы прагматического характера. Здесь прежде всего вопросы связаны с тем, что мы хотим сохранить хоть какие-то возможности для достижения мирных соглашений»,— сказал президент во время пресс-подхода по итогам саммита АТЭС в Китае.