Путин: Россия стремится сохранить возможность для долгосрочного мира
Действия России в отношении Украины обусловлены не благородством, а прагматичностью, заявил президент Владимир Путин. Так он ответил на вопрос, почему Россия отвечает на действия Украины мягче, чем могла бы. По словам президента, Россия стремится сохранить возможность для долгосрочного мира.
«Здесь, пожалуй, прежде всего вопросы прагматического характера. Здесь прежде всего вопросы связаны с тем, что мы хотим сохранить хоть какие-то возможности для достижения мирных соглашений»,— сказал президент во время пресс-подхода по итогам саммита АТЭС в Китае.
При этом Россия всегда будет отвечать на удары противника, добавил Владимир Путин. Отдельно он отметил недавние удары ВСУ по Крымскому мосту — ответные действия, по словам президента, окажутся для украинской стороны «более болезненными».
Утром 19 ноября Крымский мост подвергся третьей с начала недели атаке. О масштабах повреждений не сообщалось. Движение по автомобильной дороге моста остановлено. Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста было возобновлено примерно к 16:00 мск. По оценкам вице-премьера Марата Хуснуллина, отдельные элементы Крымского моста будут восстановлены через месяц-два.