Эта встреча заранее подавалась как Ялта 2.0. Особенно в западной, либеральной прессе — с тем намеком, что, мол, три лидера сейчас поделят мир и Европу (особенно Европу!), ни с кем не советуясь. Но, конечно, ничего общего ни с Ялтинской, ни с другими конференциями «большой тройки» эта встреча не имеет. Ни по масштабам: тогда на каждой из встреч в течение нескольких дней работали сотни политиков, военных и дипломатов, решая множество практических вопросов на разных уровнях. Ни по содержанию: тогда встречались военные союзники, имеющие общую цель по разгрому вражеской коалиции в воздухе, на море и на земле.