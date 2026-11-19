С 8 по 11 октября атакам БПЛА подверглись три дата-центра «Яндекса» — в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Работа площадок в Сасове и Владимире была полностью остановлена, в Калуге из строя вышли несколько модулей. Это привело к сбоям в работе сервисов «Яндекса» и сторонних ресурсов, использующих его инфраструктуру. 10 ноября компания сообщила о восстановлении доступа к 97,16% клиентских данных Yandex Cloud. Оставшиеся 2,84%, по данным компании, восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов резервных копий на платформе.