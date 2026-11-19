«Яндекс» заявил о возвращении к привычному режиму работы облаков
«Яндекс» уведомил клиентов облачной платформы Yandex Cloud о прекращении с 19 ноября действия последствий «обстоятельств непреодолимой силы», связанных с атаками БПЛА на дата-центры в октябре. Об этом говорится в письме компании клиентам, с которым ознакомился “Ъ”. Согласно уведомлению, последствия обстоятельств действовали с 8 октября по 18 ноября 2026 года. Сейчас платформа работает в штатном режиме. Компания также предоставляет вычислительные мощности в зонах доступности, запущенных в октябре и ноябре.
С 19 ноября все положения соглашения об уровне обслуживания (SLA) применяются в полном объеме. Тарификация потребления с 1 ноября осуществляется в стандартном режиме, указано в письме.
«Мы направили обязательное уведомление о завершении периода форс-мажора в связи с полным восстановлением работы платформы. При этом ключевые сервисы были восстановлены еще 23 октября — во время полностью бесплатного периода с 1 по 31 октября. С 1 ноября (как и всегда раньше) тарифицируется только использование работающих сервисов, которые клиенты применяют для своих ИТ-проектов»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Yandex Cloud.
С 8 по 11 октября атакам БПЛА подверглись три дата-центра «Яндекса» — в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Работа площадок в Сасове и Владимире была полностью остановлена, в Калуге из строя вышли несколько модулей. Это привело к сбоям в работе сервисов «Яндекса» и сторонних ресурсов, использующих его инфраструктуру. 10 ноября компания сообщила о восстановлении доступа к 97,16% клиентских данных Yandex Cloud. Оставшиеся 2,84%, по данным компании, восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов резервных копий на платформе.