Суд возобновил разбирательство с Boeing по делу о двух катастрофах 737 MAX

Федеральный судья, рассматривающий иск Министерства юстиции США к Boeing, обязал обе стороны вновь явиться в суд. Новое судебное заседание должно состояться 23 июня, сообщает The Wall Street Journal. Самолеты Boeing 737 MAX потерпели крушение в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах. В результате двух авиакатастроф погибло в общей сложности 346 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Beawiharta / Reuters Фото: Beawiharta / Reuters

В начале 2021 года Минюст и Boeing достигли соглашения, которое уберегало компанию от уголовного преследования. Взамен Boeing признала вину в мошенничестве — в том, что не уведомила вовремя регуляторов о внесении изменений в программу управления полетом на самолетах серии MAX, что и послужило причиной двух катастроф. Тогда же компания была оштрафована на $2,5 млрд.

В прошлом году Минюст посчитал, что Boeing нарушила одно из условий соглашения от 2021 года. Компания признала вину, согласившись выплатить штраф в размере до $487,2 млн.

Помимо признания вины и выплаты штрафов Boeing по условиям новой сделки должна была в течение трех лет находиться под наблюдением независимой комиссии экспертов. Однако теперь компания хочет добиться отмены этого требования. Изначально судья Рид О’Коннор дал сторонам время до 11 апреля, чтобы самим договориться о новых условиях сделки. Сегодня, 26 марта, он отменил это решение и обязал обе стороны явиться в суд в конце июня. Причин, почему он изменил свое решение, судья не приводит.

Кирилл Сарханянц