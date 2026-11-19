Победитель Лиги чемпионов Орельен Чуамени продлил контракт с «Реалом»
Французский полузащитник Орельен Чуамени подписал новый контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано до июня 2032 года. Предыдущий договор с 26-летним игроком действовал до конца сезона-2027/28.
За «Реал» француз выступает с 2022 года. В 205 матчах за клуб он забил семь мячей. Вместе с командой полузащитник по разу выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, кубок и суперкубок страны, а также клубный чемпионат мира. Кроме того, он стал двукратным обладателем Суперкубка UEFA.
После 12 туров «Реал» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет три балла.