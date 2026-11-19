За «Реал» француз выступает с 2022 года. В 205 матчах за клуб он забил семь мячей. Вместе с командой полузащитник по разу выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, кубок и суперкубок страны, а также клубный чемпионат мира. Кроме того, он стал двукратным обладателем Суперкубка UEFA.