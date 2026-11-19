«Еще недавно это звучало бы безумно»
Яна Лубнина — о том, как ИИ-музыка выходит на стриминги
0:00
0:00
Музыкальные лейблы пустят искусственный интеллект в свои каталоги. Еще недавно это звучало бы безумно на фоне громких разбирательств правообладателей с новыми онлайн-платформами. Теперь Universal Music, крупнейшая в мире музыкальная компания, вместе с ElevenLabs, разработчиком ИИ-моделей для звука и речи, строит платформу, где фанаты смогут делать ремиксы и новые версии песен. Но только тех артистов, кто сам на это согласился. Сделку на несколько лет объявили в сентябре.
В 2025 году Universal уладила конфликт с другим стартапом, Udio, который создает музыку по описанию. Чуть позже разбирательство прекратила и Warner. Судя по всему, стороны договорились о том, что сервис работает по подписке, весь созданный контент остается внутри платформы, а артисты, давшие согласие на использование их творчества, получают деньги. Причем и за обучение на их музыке, и за каждый трек, созданный фанатами. Udio обещал старт нового проекта в 2027 году. У платформы ElevenLabs пока нет подробностей. С еще одним генератором музыки, Suno, Universal и Sony судятся до сих пор.
Все это выглядит как поиск новой бизнес-модели, где теоретически выиграют все: и лейблы, и пользователи, и технологичные стартапы. Но к ИИ-музыке все еще много вопросов. В опросе Milton Partners 40% зумеров США и Великобритании заявили, что ИИ-музыке на стриминговых сервисах вообще не место. В России ИИ-песни уже закрепили свои позиции в чартах, а на музыкальных платформах сгенерированный контент составляет, по разным оценкам, от 5% до 40% новых загрузок.