В 2025 году Universal уладила конфликт с другим стартапом, Udio, который создает музыку по описанию. Чуть позже разбирательство прекратила и Warner. Судя по всему, стороны договорились о том, что сервис работает по подписке, весь созданный контент остается внутри платформы, а артисты, давшие согласие на использование их творчества, получают деньги. Причем и за обучение на их музыке, и за каждый трек, созданный фанатами. Udio обещал старт нового проекта в 2027 году. У платформы ElevenLabs пока нет подробностей. С еще одним генератором музыки, Suno, Universal и Sony судятся до сих пор.