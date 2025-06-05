Выгоранию выписывают справку

Бороться с эмоциональным выгоранием предложили дополнительным недельным отпуском. Правда, такое состояние придется подтвердить медицинской справкой. Соответствующая инициатива поступила в Минтруд. Отмечается, что ВОЗ еще в 2019 году включила это состояние в международную классификацию болезней и чаще всего ему подвержены реаниматологи, сотрудники хосписов и часть IT-специалистов. Эксперты считают, что в психологической помощи нуждаются до трети населения, поэтому лишняя отпускная неделя будет хорошей идеей для всех. Впрочем, не все специалисты с этим согласны. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ FM” опросил экспертов разных отраслей, и мнения об инициативе у них разошлись. Например, врачи и сотрудники центра госпитального сопровождения назвали ее полезной, но предложили включить в нее работников скорой, хирургов и дежурных врачей, поскольку они работают не в меньшей зоне стресса. Отпуск важен, но не критично, отметил реаниматолог, главврач клиники Hadassah Борис Чурадзе: «В клинике должна быть целая система мероприятий, которая включает справедливое, правильное распределение нагрузки, атмосферу открытости и доверия внутри команды. Весь этот комплекс позволяет профилактировать и выявлять такое состояние. У психологов есть валидированные опросники, которые позволяют выявить уже начальные проявления синдрома выгорания. Другой вопрос, как этими инструментами пользоваться в большой системе государственного здравоохранения».

По словам HR-специалистов, рекламщиков и маркетологов, для борьбы с выгоранием компании уже вводят программы ментального здоровья, приглашают психологов и вводят гибкие графики. И это эффективнее, чем инициатива с отпуском, считает совладелец компании R-Vision Александр Бондаренко: «Недобросовестные сотрудники могут выписывать себе липовые справки. Давайте признаем, что это, к сожалению, существует, и за счет этого такие люди получают дополнительный отпуск.

А тем, кто реально столкнулся с серьезными эмоциональными проблемами, перегрузками, с высокой вероятностью недельный отпуск никак не поможет.

Поэтому мне эта инициатива не нравится. Она, по сути, не решает реальную проблему, для решения которой вроде как предлагается, но при этом создает поле для манипуляций и обмана».

По данным hh.ru, из-за выгорания в этом году текучка кадров ускорилась до 25%. И идея с отпуском может стать одним из инструментов ее профилактики, считает управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова: «Мы из года в год проводим эти исследования, и впервые выгорание вышло на второе место. Это хорошая идея. Но она может уйти в бюрократию, а ее я здесь вижу в чистом виде — нужно будет пойти и доказать, что у человека стресс.

Если мы замечаем, что у сотрудника наступает выгорание, то нужно не справку требовать, а поощрить его, дать ему возможность немножко прийти в себя. Дополнительные инструменты есть — это и психологическая помощь, переключение».

В зоне риска оказались и учителя. Согласно исследованию 404 Media, американские преподаватели стали тратить критически много времени на проверку работ из-за нейросетей. Опрошенные “Ъ FM” директора школ, впрочем, таких проблем не наблюдают и отмечают, что у педагогов достаточно долгие отпуска, чтобы восстановиться. Есть целое направление исследований, связанных с синдромом выгорания, рассказал доктор психологических наук, профессор МГУ и ВШЭ Тахир Базаров: «Есть достаточно распространенные методики на основе концепции Джексон и Маслач, которые включают три измерения. Первое — эмоциональное истощение. Второе — деперсонализация, то есть когда человека как будто бы нет, он не берет на себя ответственность. Третье — когда сотрудник вдруг перестает быть уверенным в том, что он хороший специалист, и старается избегать тех задач, которые вообще-то мог бы решать. Когда мы встречаем эти три измерения, да, это тотальное выгорание».

Но справку об этом получить не выйдет — в России по-прежнему в ходу версия МКБ 10-го пересмотра. Диагноза «выгорание», в отличие от новой редакции, в ней нет. При этом именно на этом перечне основывается вся медицинская документация, которая касается любых решений — от оформления отпусков до выплаты компенсаций. Свои опросы про дополнительный отпуск провели и Telegram-каналы. Большинство респондентов сочли меру полезной, а примерно треть отметили, что нужен не отпуск, а улучшение условий труда.

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Екатерина Вихарева