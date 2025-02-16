Россияне заходят в психотерапию

Спрос на услуги психологов в 2024-м достиг максимума за шесть лет, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Индекс потребности в психологической помощи в конце года составил 30 пунктов из 100, это почти в полтора раза больше показателя за 2022-й. По данным исследования, опыт обращения к психологу имеют 13% респондентов и, как правило, положительный. Чаще со специалистами работают жители крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. В основном это женщины в возрасте от 25 до 40 лет.

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А стали ли представители бизнеса чаще обращаться психологам? И с какими запросами приходят сотрудники компаний? По словам корпоративного психолога Алёны Никольской, спрос растет, а самой распространенной проблемой клиентов остается повышенная тревожность: «Основные запросы — это стресс и управление эмоциями, проблемы во взаимоотношениях, эмоциональное выгорание, потеря близкого человека, проблемы с самооценкой и уверенностью в себе, зависимости и привычки, травмы, посттравматическое стрессовое расстройство.

Часто перекрывает все остальное — повышенная тревожность.

Бизнес очень плотно взаимодействует с психологами, это дает возможность урегулировать конфликты в коллективе, наладить правильные взаимоотношения. И если раньше сотрудники как-то этого побаивались, то сейчас люди понимают, что все, что происходит в кабинете психолога, остается здесь же».

Компании в основном заинтересованы в услугах психологов, чтобы поднять мотивацию сотрудников, справиться с выгоранием и наладить отношения между коллегами. Если еще пару лет назад таких специалистов нанимали в основном компании из IT-сектора, то в последнее время ситуация изменилась, заметил основатель и гендиректор сервиса психотерапии Zigmund.Online Даниил Чаус: «Спрос очень сильно рос во времена пандемии COVID-19. После 2022 года процесс замедлился. Неудивительно, что этот индекс был на минимально низком уровне за последние десятилетия именно в год локдауна. В этот период очень сильно изменилось поведение и общение людей. Что касается корпоративной психотерапии, то этот сегмент устойчиво растет.

В корпоративном мире услуги специалистов получают признание как что-то, что положительно влияет на эффективность работы команд. За последние 2,5 года появилось несколько сотен новых корпоративных клиентов. И если раньше в основном приходили представители самых современных секторов экономики, то сейчас мы видим все больше клиентов из сфер тяжелой промышленности, добывающего сектора».

Традиционно факультеты психологии — одни из наиболее популярных среди абитуриентов. Так, на психфаке МГУ количество бюджетных мест составляет от 18 до 55 в зависимости от направления подготовки. А средний конкурс, например, в 2023 году, составил 17 человек на место. Тем не менее количество вакансий в этой сфере за последние годы почти не менялось. Рост спроса на получение такой помощи можно объяснить включением услуг психологов в ДМС, считает руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова: «Количество вакансий для врачей-психологов и психиатров в России практически не изменилось, за год +3%. Таким образом о росте спроса на психологов говорить преждевременно.

Интерес к этой теме, возможно, связан с тем, что в последние год-два крупные работодатели стали чаще вводить комбинационные пакеты полиса ДМС, включающие консультации таких специалистов.

Если говорить о зарплатах, которые сейчас предлагают коммерческие клиники Москвы на полную ставку, то медианное предложение для психиатров и психотерапевтов составляет 150 тыс. руб. У психотерапевтов мы видим в максимальном варианте 350 тыс. руб., у психиатров — 370 тыс. руб. Около 3% компаний говорят о том, что у них есть возможность общаться с психологами. Как часто их берут в штат, пока никак нельзя вычислить».

Психологи отмечают и рост популярности онлайн-консультаций. Еще одна тенденция — распространение платформ и приложений по поиску специалистов. На некоторых сервисах также размещают советы о том, как заботиться о ментальном здоровье.

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Далила Цельбель