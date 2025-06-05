Вред от сброса стоков в ручей Пяшкиль под Тамбовом оценили в 5 млн рублей

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области рассчитали вред ручью Пяшкиль Тамбовского округа, который мог быть причинен сбросом неочищенных стоков. Он составил 5 млн руб., сообщили в ведомстве.

В марте 2025 года в министерство поступила информация о гибели рыбы в пруду «Гудня», который расположен на русле Пяшкиля. Сотрудники ведомства отобрали пробы воды в пруду в двух местах сброса сточных вод в ручей. Анализы показали превышение предельно допустимых концентраций по ряду загрязняющих веществ.

«Источником загрязнения мог являться сброс неочищенных сточных вод в районе КНС в северной части улицы Советской Тамбова в дренажный канал, по которому они по рельефу местности попадали в ручей Пяшкиль»,— рассказали экологи.

В конце мая воронежский СКР возбудил уголовное дело о халатности из-за сброса неочищенных стоков в реку Дон.

Алина Морозова