В Воронежской области возбуждено уголовное дело о сбросе стоков в Дон

Семилукский межрайонный отдел управления следственного комитета по Воронежской области после проверки сведений о сбросе неочищенных сточных вод в реку Дон в селе Новоживотинное Рамонского района возбудил уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение о загрязнении реки появилось в эфире одного из федеральных телеканалов.

В марте арбитражный суд Липецкой области частично поддержал требование Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора к МУП «Лебедянский водоканал». Было решено взыскать с предприятия 16,5 млн из 24,5 млн руб. ущерба, причиненного реке Дон.

Юрий Голубь