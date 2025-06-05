Руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому было присвоено звание генерал-лейтенанта. Информация об этом появилась на официальном сайте следственного управления региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главу СК по Татарстану повысили в звании до генерал-лейтенанта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Главу СК по Татарстану повысили в звании до генерал-лейтенанта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Валерий Липский был назначен руководителем СК по Татарстану в 2020 году в звании майора. В 2021 году господина Липского повысили до генерал-майора. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин переназначил его руководителем СУ СК РФ по Татарстану.

В 2019–2020 годах Валерий Липский работал в должности замруководителя СУ СК России по Республике Башкортостан.

Диана Соловьёва