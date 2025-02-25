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Путин переназначил Липского главой Следкома по Татарстану

Президент России Владимир Путин подписал указ о переназначении Валерия Липского главой СУ СК России по Республике Татарстан. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.

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Фото: rais.tatarstan.ru

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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Фото: rais.tatarstan.ru

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — указано в документе.

Валерий Липский родился в Тамбове. В 1999 году окончил Военный университет Министерства обороны РФ.

С 2020 года является руководителем следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан.

Имеет звание генерал-майора юстиции.

Артём Дергунов

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