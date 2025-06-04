Пошлины Трампа сократят дефицит бюджета США на $2,8 трлн

Повышение пошлин президента Дональда Трампа в отношении импортных товаров позволит сократить федеральный дефицит бюджета США на $2,8 трлн в течение следующих десяти лет. Одновременно с этим мера может привести к замедлению экономики страны. Такой вывод сделало Бюджетное управление Конгресса США (CBO).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Экономические показатели могут замедлить рост, в том числе из-за ответных пошлин, введенных другими странами в отношении американской продукции, пояснили в публикации. Бюджетное управление Конгресса также прогнозирует увеличение инфляции в 2025–2026 годах на 0,4% ежегодно. Это приведет к снижению покупательной способности домохозяйств и предприятий.

28 мая Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал решение Дональда Трампа о повышении таможенных пошлин. Речь шла о введенных 2 апреля тарифах в отношении 185 стран, а также пошлинах на импорт из Китая (30%), Канады и Мексики (25%) и универсальных десятипроцентных пошлинах. Судебная инстанция аргументировала блокировку превышением господином Трампом президентских полномочий. Апелляционный суд США оспорил это решение.

Подробности — в материале «Ъ» «Торговой войне закон писан».