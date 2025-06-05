Производители мебели хотят договориться с маркетплейсами об условиях работы

Производители мебели намерены добиться от маркетплейсов заключения коллективного договора, регулирующего условия онлайн-продаж. В Ассоциации предприятий мебельной промышленности (АМДПР) заявляют, что уже направили соответствующие предложения Ozon, «Яндекс Маркету» и «Мегамаркету».

По данным АМДПР, на маркетплейсы приходится более 30% продаж мебели (100–150 млрд руб. в год), а к 2026 году их доля может вырасти до 40%. Однако производители жалуются на отсутствие компенсаций за поврежденный при доставке товар, односторонние условия оферт и рост комиссий.

«Без регулирования с рынка может уйти до 15% небольших производителей»,— предупреждает президент АМДПР Александр Шестаков. В условиях снижения спроса после отмены льготной ипотеки малые предприятия вынуждены соглашаться на невыгодные условия, поясняет он.

В Ozon, «Яндекс Маркете» и «Мегамаркете» на запрос «Ъ» не ответили. Эксперты отмечают, что маркетплейсы уже несут ответственность за повреждение товаров по закону, но продавцы не могут влиять на сроки выплат и другие условия работы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Мебель за столом переговоров».