Студент провалился на экзамене в ФСБ

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве утвердил приговор студенту Российского государственного геологоразведочного университета из Макеевки Илье Тимошину. Ранее он был признан виновным в госизмене за передачу данных о российских военных объектах спецслужбам Украины. В суде фигурант признал вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Вступил в законную силу приговор студенту одного из московских вузов. Осужденный получил шесть лет и шесть месяцев колонии за госизмену (ст.275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области. Материалы спецслужбы легли в основу уголовного дела.

Речь идет о 18-летнем студенте Российского государственного геологоразведочного университета (РГГУ) Илье Тимошине, сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. По его данным, Тимошин родился в августе 2006 года и жил в Макеевке. «В 2019-м или 2020 году получил российское гражданство автоматически вместе с матерью, то есть это не его выбор»,— отметил источник.

После окончания школы Илья Тимошин поступил в РГГУ в Москве. Не позднее января 2024 года фигурант сам вышел на связь со структурами, связанными со спецслужбами Украины. В январе-феврале 2024 года он собирал информацию о местах дислокации воинских подразделений ВС РФ и через мессенджер передал украинской стороне координаты «критически важного объекта военной инфраструктуры» в Подмосковье для нанесения по нему удара беспилотниками.

Периодически студент ездил в гости в Макеевку, именно по дороге туда в марте 2024 года его задержали сотрудники УФСБ, которые выявили преступление. В сентябре 2024-го Илья Тимошин был лишен российского гражданства по инициативе ФСБ России. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Московский городской суд признал фигуранта виновным в госизмене и назначил ему шесть лет шесть месяцев лишения свободы с учетом несовершеннолетнего возраста: на момент совершения преступления Тимошину было 17 лет.

4 июня решением Первого апелляционного суда общей юрисдикции Москвы приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Сегодня также стало известно, что Ростовский областной суд признал виновным в госизмене 56-летнего жителя Дона. По версии следствия, фигурант в 2022 году переводил деньги вооруженным силам Украины. Суд приговорил обвиняемого к 12 годам колонии строгого режима, в качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы еще на один год после освобождения и штраф 200 тыс. руб.

Мария Иванова