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Дончанина приговорили к 13 годам лишения свободы за финансирование ВСУ

Ростовский областной суд признал 56-летнего местного жителя виновным в государственной измене (ст.275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2022 году переводил деньги для нужд Вооруженных сил Украины.Суд приговорил обвиняемого к 12 годам колонии строгого режима, в качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы еще на один год и штраф в размере 200 тыс. руб.

Константин Соловьев

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